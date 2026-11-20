Victoria Swarovski (33) darf sich über eine ganz besondere Ehrung freuen. Bei der bulgarischen Preisverleihung "Glamour Women of the Year" in Sofia nahm die Moderatorin am Mittwoch den "International Talent Award" entgegen. Mit dem Preis würdigen die Veranstalter ihre Erfolge in den Bereichen Entertainment, Mode und Beauty. Ausgezeichnet wird aber auch ihre Arbeit als Moderatorin und Unternehmerin, mit der sie längst nicht mehr nur in Österreich und Deutschland bekannt ist. Für die gebürtige Innsbruckerin ist die Trophäe damit bereits der nächste Höhepunkt in einem ereignisreichen Jahr. Bereits im Mai stand Victoria vor einem Millionenpublikum auf der großen Bühne: Beim Eurovision Song Contest in Wien gehörte sie zu den prägenden Gesichtern der Show. Jetzt darf sie sich über eine weitere besondere Würdigung freuen – diesmal in Form einer offiziellen Auszeichnung.

Beim ESC in ihrem Heimatland stand Victoria gemeinsam mit Schauspieler Michael Ostrowski als Moderatorin auf der Bühne und führte durch den Abend. Damit erreichte sie einen wichtigen Meilenstein in ihrer Moderationskarriere. Die Auszeichnung in Bulgarien dürfte für die Österreicherin daher eine ganz besondere Bedeutung haben. "Diese Auszeichnung entgegenzunehmen, ist für mich eine ganz besondere Ehre", erklärte sie in einem Statement. Dabei blickte die Preisträgerin auch auf die vergangenen Monate zurück und zeigte sich voller Dankbarkeit. "Dieses Jahr hat mir so viele unglaubliche Erlebnisse geschenkt, und ich bin sehr dankbar für all die Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln, neue Herausforderungen anzunehmen und Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern kennenzulernen", betonte Victoria weiter. Der Talentpreis aus Sofia reiht sich damit in eine Reihe von Erfolgen ein, die die Moderatorin in diesem Jahr auf internationaler Ebene feiern konnte.

Fremd ist Victoria die Glamour-Gala allerdings nicht. In den Jahren 2023 und 2024 stand sie bereits als Moderatorin der deutschen Ausgabe der Preisverleihung auf der Bühne. Damals überreichte sie die Trophäen unter anderem an Stars wie Kesha (39), Nina Chuba (28), Stefanie Giesinger (30) und die Emily in Paris-Schauspielerin Ashley Park (35). Nun durfte sie zum ersten Mal selbst als Gewinnerin einen der begehrten Preise mit nach Hause nehmen. Einem großen Publikum ist Victoria vor allem durch ihre langjährige Tätigkeit als Moderatorin von Let's Dance bekannt. Auch unternehmerisch hat Victoria längst eigene Wege eingeschlagen: 2021 gründete sie ihre Kosmetikmarke Orimei. Im April 2026 folgte der nächste Schritt: Gemeinsam mit dem Onlinehändler About You veröffentlichte sie ihre erste eigene Modekollektion.

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Garnier / Gisela Schober Victoria Swarovski

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Getty Images Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren das ESC‑Finale 2026 in der Wiener Stadthalle

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