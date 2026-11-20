Prinzessin Kate (44) hat bei ihrem Auftritt in Indien auf besondere Weise an Queen Elizabeth II. (†96) erinnert. Wie Express berichtete, präsentierte sich die Ehefrau von Prinz William (44) bei der Verleihung des Earthshot Prize in Mumbai am Dienstagabend erstmals öffentlich mit einer historischen Smaragdhalskette aus dem Besitz der verstorbenen Monarchin. Das Schmuckstück gehört zur sogenannten Emerald Tassel Suite und ist mit Diamanten besetzt, von denen mehrere Smaragde herabhängen. Dazu kombinierte Kate die passenden Ohrringe und ein rotes, aufwendig besticktes Anarkali-Kleid. Der Wert des gesamten Schmuckensembles soll Berichten zufolge bei umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro liegen. Eine offizielle Schätzung gibt es allerdings nicht. Der glamouröse Auftritt fand im Rahmen der dreitägigen Indienreise des royalen Paares statt, die am 18. November endete.

Das bodenlange Kleid wurde eigens für Kate von der Designerin Mahima Mahajan aus Neu-Delhi entworfen. Es vereinte ein figurbetontes Oberteil mit einem weit schwingenden Rock. Goldene Stickereien und grüne Details griffen die Farben der Edelsteine ihrer Halskette auf. Dazu kombinierte die Prinzessin eine bordeauxrote Samtclutch von Prada und passende Schuhe. Auch die Geschichte des Schmuckstücks ist bemerkenswert: Queen Elizabeth II. wurde erstmals im Juli 1989 bei einem Dinner im Londoner Hotel Claridge's mit der Halskette fotografiert. Woher die gesamte Schmuckgarnitur stammt, ist bis heute nicht bekannt. In den darauffolgenden Jahren trug die Monarchin verschiedene Teile des Ensembles bei weiteren öffentlichen Anlässen, darunter beim G7-Gipfel 1991, während eines Kanada-Besuchs 2002 und 2011 bei einem Dinner mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama (65). Beim Earthshot Prize werden innovative Ideen und Lösungen zum Schutz unseres Planeten ausgezeichnet.

Die Smaragde stellten außerdem eine Verbindung zwischen Queen Elizabeth II. und dem Gastgeberland her. Während ihrer 70-jährigen Regentschaft stattete die Monarchin Indien drei offizielle Staatsbesuche ab: 1961, 1983 und 1997. Bei ihrer ersten Reise machte sie auch in Bombay, dem heutigen Mumbai, Halt. Für Kate war die Schmuckgarnitur allerdings nicht völlig neu. Bereits im März 2022 hatte sie bei einem Empfang auf Jamaika die passenden Ohrringe aus Smaragden und Diamanten sowie das Armband getragen. Auf die auffällige Halskette hatte sie damals noch verzichtet. Die Indienreise war der erste größere gemeinsame Auslandsbesuch der Prinzessin mit William seit ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024. Außerdem nahm Kate erstmals seit 2022 wieder an einer Verleihung des Earthshot Prize teil.

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Getty Images Catherine, Prinzessin von Wales, besucht die Earthshot-Preisverleihung in Mumbai

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate lächeln bei der Verleihung des Earthshot Prize in Mumbai

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