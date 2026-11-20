Olivia Wilde (42) spricht so offen wie selten über das Ende ihrer Beziehung mit Jason Sudeikis (51). Sechs Jahre nach der Trennung verriet die Schauspielerin und Regisseurin jetzt im Podcast "The Interview" der New York Times, dass sie damals mit großen Schuld- und Schamgefühlen zu kämpfen hatte. Olivia und der "Ted Lasso"-Darsteller waren 2011 ein Paar geworden, zwei Jahre später folgte die Verlobung. 2020 gingen die beiden nach neun gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Danach lieferten sich die Ex-Partner einen Sorgerechtsstreit, der in aller Öffentlichkeit ausgetragen und erst 2023 beigelegt wurde. Das Aus nach neun gemeinsamen Jahren habe sich für sie wie ein persönliches Scheitern angefühlt.

Vor allem wegen der gemeinsamen Kinder Otis und Daisy sei ihr der Schritt unglaublich schwergefallen. "Es fühlt sich wie ein Versagen an, wenn man es nicht schafft, eine Beziehung zum Funktionieren zu bringen, besonders wenn es die Beziehung mit der Person ist, mit der man Kinder hat", erklärte Olivia. Zu ihrer Scham habe auch das Vorbild ihrer Eltern beigetragen. Andrew und Leslie Cockburn sind beide Journalisten und schon seit Jahrzehnten ein Paar – zeitweise teilten sie sogar ihr Berufsleben miteinander. Olivia sei lange davon ausgegangen, dass ihre eigene Beziehung genauso beständig sein würde. Hinzu komme ein gewisser gesellschaftlicher Druck: "Uns wird gesagt: Wenn du gut darin bist, wirst du für immer mit jemandem zusammenbleiben. Wenn du nicht so gut bist, ist es ein bisschen enttäuschend." Irgendwann habe sie jedoch einsehen müssen, dass es für die beiden nicht besser sei, in einem Zuhause mit Eltern aufzuwachsen, die nicht mehr im Einklang miteinander seien. Diese Erkenntnis nennt sie "die mit Abstand schwierigste, schmerzhafteste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe".

Den Moment, in dem ihr klar wurde, dass ihre Beziehung am Ende war, verortete die Schauspielerin später an ihrem 36. Geburtstag im März 2020. Auf dem Heimweg von ihrer Feier habe sie Jason nach einem Geschenk gefragt. Seine Reaktion habe ihr vor Augen geführt, wie weit sie sich bereits voneinander entfernt hatten. Noch im Auto sei beiden bewusst geworden, dass sie ihre Beziehung beenden müssen. Die Trennung war also keine spontane Entscheidung. Vielmehr folgte sie auf eine schmerzhafte Erkenntnis über den Zustand ihres Zusammenlebens. Inzwischen hätten sie und Jason als Eltern aber einen guten Weg gefunden. "Ich bin wirklich stolz darauf, wie gut wir in meiner Familie gemeinsam unsere Kinder erziehen. Wir haben dieses gesunde Gleichgewicht erreicht", betonte die "Don't Worry Darling"-Regisseurin. Leicht sei das gemeinsame Elternsein trotzdem nicht immer. Kinder würden unausgesprochene Spannungen zwischen ihren Eltern ohnehin spüren, meint Olivia. Umso erleichterter sei sie, Otis und Daisy heute ein Familienleben bieten zu können, in dem Gefühle weder vorgespielt noch vor ihnen versteckt würden.

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Getty Images Olivia Wilde und Jason Sudeikis im Oktober 2018

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Getty Images Olivia Wilde bei "BFI Presents: Olivia Wilde In Conversation" im BFI Southbank in London

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Getty Images Olivia Wilde und Jason Sudeikis, Januar 2020