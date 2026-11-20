Cameron Mathison (57) hatte schon lange vor seiner Krebsdiagnose das Gefühl, dass mit seinem Körper etwas nicht in Ordnung war. Rund zwei Jahre lang suchte der "General Hospital"-Star nach einer Erklärung. Obwohl er zunächst keine Antworten bekam, gab er nicht auf und bestand hartnäckig auf weiteren Untersuchungen. Das erzählte der Schauspieler im Gespräch mit Fox News Digital. Er ließ seine Gesundheit damals intensiv überwachen. Dazu gehörten regelmäßige Blutuntersuchungen, Tests seines Darmmikrobioms und Hormonanalysen. Dabei tauchten immer wieder auffällige Werte auf, die Cameron als "Warnsignale" bezeichnet. Woher diese kamen, konnte aber zunächst niemand erklären. Erst 2019 brachte ein MRT Gewissheit, für das der Schauspieler lange gekämpft hatte. Die Untersuchungen brachten schließlich Gewissheit: Auf den Aufnahmen entdeckten die Ärzte einen Tumor und stellten die Diagnose Nierenzellkarzinom, eine Form von Nierenkrebs. Damit fand die zweijährige Suche nach dem Auslöser seiner Beschwerden endlich ein Ende.

"Ich wusste einfach, dass etwas nicht stimmte", erinnerte sich Cameron im Interview mit Fox News Digital an seine damalige Gefühlslage. Der Moderator gab offen zu, beim Überwachen seiner Gesundheit ziemlich extrem vorgegangen zu sein. Dennoch hätten die ungewöhnlichen Testergebnisse gezeigt, dass weitere Nachforschungen nötig waren. Aus seiner Erfahrung zieht er heute eine klare Lehre, die er an Menschen mit ungeklärten Beschwerden weitergeben möchte: "Eine der Lektionen ist, sein eigener bester Fürsprecher zu sein, wenn es um die Gesundheit geht." Wer gesundheitliche Warnsignale an sich bemerkt, solle also selbst nachhaken, statt sich mit fehlenden Antworten zufriedenzugeben. Die Krebserkrankung hat auch Camerons Einstellung zu Fitness und Training nachhaltig verändert. Früher forderte er seinen Körper regelmäßig bis an die Grenzen. Heute achtet er stärker auf ausreichend Erholung, Regeneration und bewusste Auszeiten.

Die Krebserkrankung war für Cameron allerdings nur ein Teil einer äußerst schweren Zeit. In den vergangenen Jahren musste er mehrere einschneidende Verluste verkraften: Seine Mutter starb, seine Ehe ging nach 22 Jahren in die Brüche und seine Kinder zogen fürs College aus. Bei einem Waldbrand verlor er zudem das Familienhaus. Auch beruflich gab es einen Rückschlag: Nachdem der Sender Hallmark die Sendung "Home & Family" abgesetzt hatte, war er seinen Job als Moderator los. "Tatsächlich steckte ich damals in einer Scheidung, die für mich sehr herzzerreißend war. Ich hatte gerade meine Mutter verloren, meine Krebsreise hinter mir, all diese Verluste erlebt, meinen Job verloren, und ich klammerte mich an dieses Haus", schilderte er Fox News Digital. Diese Erfahrungen hätten ihn dazu bewegt, darüber nachzudenken, wie er sein Leben künftig gestalten möchte. Da ihm bewusst geworden sei, wie schnell sich alles verändern kann, wolle er jeden Moment bewusst erleben und mit Sinn, Freundlichkeit, Liebe, Mitgefühl, Weisheit und Dankbarkeit füllen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cameron Mathison im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / cameronmathison Cameron Mathison und Taelyr Robinson

Anzeige Anzeige