Für Lulu war es ein Abschied, der sie nachhaltig geprägt hat. Im Podcast "How To Be 60" von Kaye Adams sprach die Sängerin jetzt ausführlicher über die letzten Stunden ihres Ex-Mannes John Frieda (†75). Der erfolgreiche Unternehmer und Starfriseur war am 3. November nach einem langen Kampf gegen den Krebs friedlich in London eingeschlafen. Er wurde 75 Jahre alt und starb ausgerechnet an Lulus 78. Geburtstag. Die Musikerin gehörte zu den insgesamt 13 engsten Angehörigen, die sich an seinem Sterbebett versammelt hatten. Trotz der traurigen Umstände empfand sie diesen gemeinsamen Moment des Abschieds jedoch nicht als beängstigend, sondern als etwas ganz Besonderes: "Ich habe noch nie zuvor jemanden sterben sehen. Und das war eine so unglaubliche, erhebende Erfahrung, weil nur die engste, unmittelbare Familie da war", erinnerte sie sich im Gespräch.

Dabei hatte Lulu lange Angst vor dem Gedanken gehabt, den Tod eines geliebten Menschen unmittelbar mitzuerleben, wie der Mirror berichtet. Die vertraute Atmosphäre im Kreis der Familie habe ihre Sicht auf das Sterben jedoch verändert: "Es ist nicht geheimnisvoll. Es ist nicht dunkel. Es ist nicht beängstigend. Für mich war es wunderbar." John hatte gegen Ende seines Lebens unter Schmerzen gelitten. Umso tröstlicher ist für Lulu der Gedanke, dass sein Leiden nun ein Ende gefunden hat. Dennoch fällt es ihr schwer, den Verlust zu begreifen: "Aber letztlich ist es traurig, traurig, traurig, traurig, jemanden zu verlieren. Ich glaube, die körperliche Gestalt ist das, was uns Menschen am schwersten loszulassen fällt."

Lulu und John hatten 1977 geheiratet und bekamen gemeinsam Sohn Jordan, der heute 49 Jahre alt ist. 1991 ging das Paar getrennte Wege, doch ihre enge Verbindung blieb bestehen. In den vergangenen Jahren sei ihre Beziehung sogar noch besser geworden. "Wir stehen uns jetzt näher als je zuvor", hatte John ihr zuletzt gesagt, wie Lulu im Podcast verriet. Auch zu Frances, die John 2019 geheiratet hatte, und zum Rest seiner Familie pflegte die Sängerin ein herzliches Verhältnis. Seit seinem Tod halten die Angehörigen weiterhin zusammen und geben einander Halt. Wie vertraut Lulu und John bis zuletzt miteinander waren, zeigt auch ihr letztes gemeinsames Foto aus dem Juni 2026. Nach seinem Tod teilte Lulu die Aufnahme als liebevolle Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit: Beide strahlen darauf glücklich in die Kamera.

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Instagram / lulukc Lulu und John Frieda, Ex-Ehepaar

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Getty Images John Frieda bei der Gedenkfeier für Vidal Sassoon in der Londoner St Paul's Cathedral am 12. Oktober 2012

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