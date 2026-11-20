Joe Jonas (37) hat sich für seine Ex-Freundin Demi Lovato (34) ein besonders freches Präsent einfallen lassen: Der Musiker hat Demi vor Kurzem eine Tasse geschenkt. Dahinter steckt eine Anspielung auf einen legendären Interviewmoment aus dem Jahr 2015, der im Netz bis heute für Lacher sorgt. Davon erzählte Joe jetzt im Podcast "Hey Jonas!", in dem er mit seinen Brüdern Kevin Jonas (39) und Nick Jonas (34) plaudert. "Es ist großartig. Ich habe Demi eine Tasse als Geschenk dafür gekauft, dass Demi kürzlich unser Special Guest war, oder zum Geburtstag. Ich glaube, ich habe Demi zum Geburtstag eine Tasse geschickt. Ich kann mich nicht erinnern", erzählte der Sänger. Ob Gastauftritt oder Ehrentag – die Botschaft hinter dem Präsent dürfte bei Demi in jedem Fall angekommen sein.

Der Ursprung des Scherzes liegt in einem Interview mit NRJ Berlin. Dort wurde Demi 2015 nach dem Lieblingsgericht gefragt, antwortete aber nicht mit dem Namen einer Speise. Stattdessen schwärmte der damalige Disney-Star von einem Geschirrstück: "Ich mag Tassen, weil sie sehr angenehm in der Hand liegen. Und sie enthalten heiße Dinge, die man nicht anfassen muss. Also, ihr wisst schon, Kaffee oder heißen Tee." Die Verwechslung liegt an der Sprache: Im Englischen kann das Wort "dish" sowohl "Speise" als auch "Geschirrstück" bedeuten. Joes Brüder können die Begeisterung für den Clip gut verstehen. "Demi lag nicht falsch", stellte Kevin fest. Nick ergänzte: "Ich liebe Tassen ebenfalls." Im März hatte Demi im Podcast "Baby, It's Keke Palmer" verraten, die Frage mit Absicht missverstanden zu haben. Nach zahlreichen Terminen auf einer Pressetour sei Langeweile aufgekommen. Deshalb habe Demi damals beschlossen: "Ich werde anfangen, die Interviewer zu verarschen."

Joe und Demi verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Kennengelernt hatten sich die beiden als Costars des Disney-Films "Camp Rock". Im Jahr 2010 waren sie kurzzeitig ein Paar, bevor ihre Beziehung wieder in die Brüche ging. Nach dem Liebes-Aus witzelte Demi einmal, damals sauer auf Joe gewesen zu sein. Heute verstehen sich die früheren Partner wieder bestens. Wie gut ihr Verhältnis heute ist, zeigten sie auch im vergangenen Jahr: Sowohl Joe als auch Demi stand jeweils als Gast bei einem Konzert des anderen auf der Bühne. Gegenüber USA Today fand Joe warme Worte für die langjährige Verbindung: "Es war über so viele Jahre hinweg eine so wunderbare Beziehung. Ich bin sehr dankbar, dass Demi und ich noch immer gemeinsam auftreten und uns auf diesen unterschiedlichen Wegen unseres Lebens begegnen können." Das scherzhafte Tassen-Geschenk erinnert damit nicht nur an Demis berühmten Clip, sondern passt auch zum entspannten Umgang der beiden Ex-Partner.

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Instagram / joejonas Joe Jonas, Musiker

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