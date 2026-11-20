König Felipe VI (58) kann bei offiziellen Anlässen auf so gut wie jeden seiner royalen Kollegen herabblicken. Der spanische Monarch misst stolze 1,97 Meter und soll damit derzeit der größte regierende König der Welt sein. Berichten zufolge hat ihm seine Körpergröße sogar einen offiziellen Eintrag bei Guinness World Records eingebracht, so Kurier. Mit 58 Jahren hält Felipe also einen ganz besonderen Rekord. Besonders deutlich wird sein Vorsprung, wenn Europas Königshäuser gemeinsam auftreten. Auf gemeinsamen Fotos fällt der Spanier unter den Royals regelmäßig durch seine beeindruckende Körpergröße auf. Ob bei offiziellen Empfängen oder feierlichen Veranstaltungen – mit knapp zwei Metern überragt König Felipe VI. die meisten seiner adligen Begleiter deutlich. Selbst neben anderen groß gewachsenen Mitgliedern der Königshäuser sticht der Ehemann von Königin Letizia (54) noch hervor.

Den zweiten Platz unter den amtierenden Königen teilen sich gleich zwei Monarchen. Norwegens König Haakon VIII. (53) und der niederländische König Willem-Alexander (59) messen jeweils 1,90 Meter. Haakon ist erst seit Kurzem König: Nach dem Tod seines Vaters König Harald V. (†89) am 28. August 2026 übernahm er den norwegischen Thron. Schon vorher soll ihn "Guinness World Records" als größten Kronprinzen der Welt geführt haben, wie Kurier berichtet. Mit seinen 1,91 Metern übertrifft Prinz William (44) die beiden zwar um einen Zentimeter, bleibt aber dennoch sechs Zentimeter kleiner als Felipe. Einen Königstitel trägt der britische Thronfolger bislang allerdings noch nicht. Die anderen amtierenden Monarchen fallen dagegen etwas kleiner aus: Belgiens König Philippe kommt auf 1,85 Meter, Dänemarks König Frederik X. (58) auf 1,83 Meter und Monacos Fürst Albert II. (68) auf 1,81 Meter. Williams Vater König Charles III. (78) misst 1,78 Meter. Für Schwedens König Carl Gustaf (80) werden zwischen 1,76 und 1,79 Meter angegeben.

Auch Felipes jüngere Tochter Prinzessin Sofía (19) soll mit 19 Jahren bereits rund 1,82 Meter groß sein. Damit ist sie nicht nur größer als ihre Mutter Königin Letizia. Sie überragt auch ihre ältere Schwester Kronprinzessin Leonor, die eines Tages den spanischen Thron übernehmen soll. Auch im niederländischen Königshaus fällt die nächste Generation durch ihre Größe auf. Prinzessin Catharina-Amalia (22), die älteste Tochter von König Willem-Alexander und niederländische Thronfolgerin, fällt bei öffentlichen Auftritten mit ihrer Familie durch ihre Größe auf. Wie groß die Kronprinzessin tatsächlich ist, wurde bislang allerdings nicht offiziell bekannt gegeben. Ihr Vater bringt es immerhin auf 1,90 Meter und zählt damit zu den größten amtierenden Monarchen Europas.

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Getty Images König Felipe und Königin Letizia erwarten Emmanuel Macron und Brigitte Macron zum Galadinner im Königspalast in Madrid, 29. September 2026

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Imago Kronprinzessin Leonor, König Felipe VI., Königin Letizia und Prinzessin Sofia bei der Präsentation der Ibercaja-Stiftung Grants in Saragossa

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