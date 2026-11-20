Anna, Elsa, Kristoff und Olaf tauschen das animierte Königreich Arendelle gegen die echte Wildnis ein: National Geographic und die Walt-Disney-Animation-Studios haben gemeinsam die neue Naturdokuserie "The Real Frozen" in Auftrag gegeben. Darin begleiten die Figuren aus Die Eiskönigin reale Tiergeschichten in Island, Finnland, Norwegen und Schweden. Im Mittelpunkt stehen Wildtiere, die den eisigen Wintern im Norden Europas trotzen und dabei außergewöhnliche Überlebensstrategien, soziale Beziehungen sowie besondere Verhaltensweisen an den Tag legen – und das ganz ohne magische Kräfte. Zu sehen sein wird die Serie zunächst beim TV-Sender National Geographic, bevor sie anschließend auch auf den Streamingdiensten Disney+ und Hulu zum Abruf bereitsteht. Ein offizieller Starttermin wurde allerdings noch nicht verkündet.

Damit die Mischung aus Disneyelementen und echten Naturaufnahmen gelingt, setzt die Produktion auf vertraute Stimmen: In der US-amerikanischen Originalfassung kehren Kristen Bell (46) als Anna, Idina Menzel (55) als Elsa und Jonathan Groff (41) als Kristoff zurück, während Josh Gad (45) dem quirligen Schneemann Olaf in Gastauftritten erneut seine Stimme leiht. Gemeinsam führen die Charaktere das Publikum durch die einzelnen Episoden und greifen bekannte Filmthemen wie Mut, Vertrauen, Zusammenhalt und Veränderung auf. Auch optisch sollen beide Welten nahtlos verschmelzen, indem die animierten Figuren direkt in die realen Winterlandschaften integriert werden. Für die Umsetzung zeichnet die Produktionsfirma Silverback Films verantwortlich, die eng mit den ursprünglichen "Frozen"-Animatoren zusammenarbeitet.

Mit "The Real Frozen" erhält die Dokureihe "The Real" von National Geographic weiteren Zuwachs, nachdem bereits die Serie "A Real Bug's Life" mit einem Emmy ausgezeichnet wurde und mit "The Real Finding Nemo" schon das nächste Projekt in den Startlöchern steht. Die nordeuropäischen Drehorte wurden dabei ganz bewusst gewählt, da sie einst als direkte Inspiration für die filmische Welt von Arendelle dienten und Familien nun deren reale Vorbilder näherbringen sollen. Regisseur Jeff Wilson betont laut Quotenmeter diese Verbindung aus Fantasie und Wirklichkeit: "Wir wissen, dass es in der Natur außergewöhnliche Tiergeschichten gibt, und diese Zusammenarbeit gibt uns die Möglichkeit, dem Publikum zu zeigen, dass die echte Welt von 'Frozen' genauso magisch ist wie die animierte Version – mit einem Gefühl des Staunens und vielleicht sogar einem kleinen Augenzwinkern."

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Szene aus "Die Eiskönigin 2"

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Getty Images Die Premiere von "Frozen 2"

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