Für Shannon Beador (62) ist ein schwieriges Kapitel nun auch rechtlich abgeschlossen. Rund drei Jahre nach ihrer Alkoholfahrt in Newport Beach hat die Reality-Bekanntheit ihre Bewährungszeit offiziell hinter sich gebracht. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die TMZ einsehen konnte. Demnach wurde die dreijährige Bewährungsstrafe des The Real Housewives of Orange County-Stars in den Akten als abgeschlossen vermerkt. Und das ist nicht alles: Laut dem Bericht hat Shannon auch das neunmonatige Alkoholprogramm vollständig absolviert, an dem sie teilnehmen musste. Auch ihre Sozialstunden soll sie komplett abgeleistet haben. Damit hat die TV-Bekanntheit alle wesentlichen Auflagen erfüllt, die ihr das Gericht nach dem Vorfall gemacht hatte. Damit ist das juristische Nachspiel des Unfalls aus dem September 2023 für Shannon abgeschlossen. Bislang hat sich die Realitydarstellerin nicht öffentlich zum Ende ihrer Bewährungszeit geäußert.

Doch was war damals passiert? Im September 2023 war Shannon mit ihrem Auto in Newport Beach in ein Wohnhaus gefahren. Statt am Unfallort zu bleiben, entfernte sie sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. In der Folge musste sie sich gleich wegen zweier Vorwürfe verantworten: Trunkenheit am Steuer und Unfallflucht. Vor Gericht plädierte die Reality-TV-Bekanntheit in Bezug auf die Alkoholfahrt auf "no contest". Das bedeutet, dass sie die Anschuldigung nicht bestritt. Den Anklagepunkt der Unfallflucht ließ die Staatsanwaltschaft hingegen fallen. Die Strafe fiel trotzdem deutlich aus: Neben der dreijährigen Bewährung und dem neunmonatigen Alkoholprogramm musste Shannon auch 40 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Wie das Newsportal berichtet, hat sie auch diese Auflage inzwischen erledigt. Damit ist keine der verhängten Maßnahmen mehr offen.

Schon knapp elf Monate nach dem Unfall wurde Shannon wieder hinter dem Steuer gesichtet. Fotos, über die Page Six damals berichtet hatte, zeigten sie auf dem Fahrersitz. Vor der Fahrt pustete sie in einen tragbaren Alkoholtester, um ihre Nüchternheit nachzuweisen. Dem Unfall war damals ein Streit mit ihrem Ex-Partner John Janssen vorausgegangen. Doch nicht nur die rechtlichen Folgen des Vorfalls hatten Shannon zu schaffen gemacht. Auch im Verhältnis zu ihren drei Töchtern musste sie sich mit ihrem Fehlverhalten auseinandersetzen. In der 18. Staffel von "The Real Housewives of Orange County" entschuldigte sie sich unter Tränen bei Sophie, Stella und Adeline.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannon Beador, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannon Beador, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige