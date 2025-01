Diplo stand bei Silvester-TV-Livestream unter LSD-Einfluss

Der US-amerikanische Musiker und DJ Diplo (46) startete auf eine eher ungewöhnliche Art und Weise ins neue Jahr. Zu Gast in der diesjährigen Livesendung "New Year’s Eve Live" von CNN sorgte der "Lean On"-Interpret für einen unvergesslichen Moment. Im Gespräch mit den Moderatoren Andy Cohen (56) und Anderson Cooper (57), die live vom Times Square sendeten, gestand er überraschend, dass er genau in diesem Moment unter dem Einfluss von LSD stand. Auf die Frage nach dem ungewöhnlichsten Ort, an dem er LSD genommen habe, antwortete Diplo ohne Umschweife: "Gerade jetzt." Während Andy sichtlich schockiert schien, konnte Anderson seinen Lachanfall nicht unterdrücken.

Für Diplo war dies jedoch keineswegs das erste Mal, dass er öffentlich über seine Erfahrungen mit LSD sprach. Bereits im Jahr 2023 hatte der Musiker für Schlagzeilen gesorgt, als er auf Instagram bekannt gab, den Los-Angeles-Marathon unter Einfluss der psychoaktiven Substanz gelaufen zu sein. Damals argumentierte er, die Droge helfe ihm, intensivere Gedanken und Gefühle zu erleben. Gegenüber dem Magazin Esquire äußerte sich Diplo ebenfalls offen: Der Konsum von LSD habe ihm in der Vergangenheit nicht nur zu kreativeren Ideen verholfen, sondern auch die Art und Weise, wie er Kunst und Musik wahrnehme, inspiriert.

Diplo startete also unter Einfluss von LSD ins neue Jahr. Auf Instagram nahm er sich trotzdem Zeit, 2024 zu reflektieren. Zu einer Reihe von Fotos, die ihn in verschiedenen Situationen zeigen, schrieb er stolz: "Ich habe [2024] einen Livestream aus der Antarktis gesendet, mit Madonna (66) vor einer Million Menschen am Strand in Brasilien gespielt, zum 69. Mal am Burning Man teilgenommen, auf dem Coachella gespielt [...]." Doch nicht nur beruflich kann der 46-Jährige auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. Er habe außerdem sehr viel Zeit mit seiner Familie verbringen können. "2024 war wild", resümierte der Musikproduzent glücklich.

Getty Images Diplo, Musiker

Getty Images Diplo beim Stagecoach-Festival

