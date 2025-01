Nach Gerichtsurteil: Klägerin stoppt Klage gegen DJ Diplo

"Jane Doe" gibt auf: Die Frau, die im Juni eine Klage gegen DJ und Produzent Diplo (46) wegen angeblicher Rachepornos eingereicht hatte, hat das Verfahren zurückgezogen. Ein kalifornisches Gericht hatte zuvor entschieden, dass die anonym auftretende Klägerin ihre Identität offenlegen müsse, um den Fall weiterzuführen. Laut Dokumenten, die People vorliegen, reichten ihre Anwälte am 13. Januar eine Mitteilung zur Klagerücknahme ein. Ob sie die Vorwürfe erneut aufgreifen wird, bleibt unklar. Bisher haben sich ihre Anwälte dazu nicht öffentlich geäußert.

Zwei Wochen vor der Rücknahme hatte Richterin Mónica Ramírez Almadani den Antrag der Betroffenen abgelehnt, anonym zu bleiben. Obwohl Jane Doe argumentierte, sie müsse ihre Identität schützen, um Vergeltungsmaßnahmen zu vermeiden, sah das Gericht keinen ausreichenden Nachweis für ein "hohes Risiko", das die Anonymität rechtfertigen würde. "Das Gericht erkennt an, dass die Vorwürfe der Klägerin sensibel und persönlich sind und sie mit öffentlicher Kritik rechnen muss", betonte die Richterin. Jane Does Anwälte kritisierten die Entscheidung in einem Statement an Billboard scharf: "In einer digitalen Welt bedeutet die Offenlegung des Namens oft, dass ein Überlebender für immer mit seinem Trauma in Verbindung gebracht wird."

In ihrer Klageschrift erklärte Jane Doe, dass sie zwischen 2016 und 2023 eine intime Beziehung mit Diplo – mit bürgerlichem Namen Thomas Wesley Pentz – hatte. Gemäß ihrer Darstellung habe der Musiker intime Momente zwischen ihnen mehrfach ohne ihre Zustimmung gefilmt und diese Aufnahmen anschließend "über Textnachrichten und Snapchat" an Dritte weitergeleitet. Zwar habe sie ihm in wenigen Fällen erlaubt, sie beim Sex zu filmen, jedoch unter der Bedingung, dass diese Aufnahmen privat blieben. Im November 2023 sei sie laut People erstmals von einer unbekannten Person kontaktiert worden, die offenbar im Besitz expliziten Materials war. Die Aufnahmen, die Jane Doe zufolge ihre "Genitalien, ihr Gesäß und ihr Gesicht" zeigen, soll diese Person bereits im Oktober 2018 erhalten haben.

