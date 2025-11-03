"Habe Perry und Trudeau gedatet": Diplo irritiert in Podcast

Diplo (46) hat in einem Podcast behauptet, er habe sowohl Katy Perry (41) als auch Justin Trudeau (53) gedatet. Der bekannte DJ ließ die freche Bemerkung im Gespräch mit Nayeema Raza im "Smart Girl Dumb Questions"-Podcast fallen, während sie sich über die Attraktivität von Kanadas ehemaligem Premierminister unterhielten. Dabei erklärte er, er habe Katy zuvor bereits im Jahr 2014 gedatet und fügte hinzu, dass auch Justin zu seinen Ex-Dates gehöre. Die Aussage ist als Seitenhieb auf die frische Beziehung zwischen Katy und dem Politiker zu verstehen, die ihre junge Liebe kürzlich öffentlich machten. Auch auf der Bühne spielte Katy kürzlich augenzwinkernd mit ihrer neuen Situation: Als ein Fan um ihre Hand anhielt, antwortete sie laut TMZ: "Ich kann dich nicht heiraten, ich date jemand anderen!"

Schnell wird klar, dass Diplo die Aussage über Justin nur im Scherz gemacht hat. Dies bestätigte das Podcast-Team später in einer Antwort auf einen Fan-Kommentar. Dass es zwischen Diplo und Katy tatsächlich einmal gefunkt hatte, ist dagegen verbrieft: 2014 wurden die beiden mehrfach zusammen gesichtet, etwa bei Coachella. Die kurze Liaison kam im Jahr 2017 nochmal auf den Tisch, als Katy ihn während eines Spiels bei James Corden (47) als ihren "drittbesten Liebhaber" einstufte. Der Musiker konterte auf X trocken mit "Ich erinnere mich nicht einmal daran, Sex gehabt zu haben". Kurz darauf legte er nach: "Ich habe Bronze bei den Sex-Olympics gewonnen".

Diplo ist bekannt für seine lässige und oft provokative Art, mit der er auch private Themen anspricht. Katy hat unterdessen immer wieder in Interviews oder via Social Media von ihrer Offenheit zum Leben gesprochen, wobei sie auch Einblicke in Beziehungen und Karriere gab. Ihre aktuelle Verbindung zu Justin bringt sie zuletzt in internationale Schlagzeilen, vor allem nach ihrer kürzlichen Trennung von Orlando Bloom (48). Justin, Vater von drei Kindern aus seiner früheren Ehe mit Sophie Grégoire, scheint mit Katy ein neues Kapitel zu beginnen. Beide teilen offenbar eine Leidenschaft für Politik und französische Kultur, wie Insider berichteten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Diplo, DJ

Anzeige Anzeige

Imago, Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry bei einem Konzert in Inglewood, Kalifornien, July 2025