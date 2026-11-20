Mit einem ziemlich frechen Spruch reagiert Jennifer Lawrence (36) auf die Unterstützung von Emily Ratajkowski (35). Das Model präsentierte seinen Instagramfollowern jüngst eine Haarkur aus der Kosmetiklinie der Oscarpreisträgerin. Gemeinsam mit der Multitask Repair Mask von mes° posierte Emily für ein Selfie und versah dieses mit den Worten: "Ja zu @mesbeauty @jlaw". Statt sich mit einem gewöhnlichen Dankeschön für die Werbung zu revanchieren, entschied sich Jennifer für eine etwas ungewöhnlichere Reaktion. Wie das OK! Magazine berichtet, veröffentlichte sie das Foto ebenfalls auf ihrem Account und kommentierte es mit einem bissigen Seitenhieb: "Du bist so hässlich, verschwinde aus dem Internet." Dass die Hollywoodbeauty keineswegs auf einen Streit aus war, stellte sie unmittelbar danach klar: "Nur Spaß, ich liebe dich." Pikant ist die Aktion dennoch: Den beiden Stars wird schon lange eine Fehde nachgesagt.

Ihren Ursprung haben die Spekulationen offenbar in einer Episode aus Emilys autobiografischem Werk "My Body". Darin schildert die Laufstegschönheit eine unangenehme Erfahrung mit der Kunstwelt. Der Künstler Richard Prince hatte sich eines von ihr veröffentlichten Nacktfotos bedient und daraus ohne ihr Einverständnis ein Kunstwerk gemacht. Dieses landete schließlich im Besitz eines namhaften Galeristen, der damit laut Emily die Wand oberhalb seiner Couch in seinem New Yorker Apartment im West Village dekorierte. Ausgerechnet Cooke Maroney (42), der Ehemann von Jennifer, geriet daraufhin ins Zentrum der Aufmerksamkeit. In der Presse wurde gemutmaßt, dass der Kunsthändler jener Käufer gewesen sein könnte. Belege für diese Theorie gibt es allerdings bis heute nicht. Ebenso wenig haben die beiden Frauen jemals bestätigt, dass sie ein persönliches Problem miteinander haben.

Abseits der Schlagzeilen um ihr Privatleben widmet sich Jennifer mittlerweile auch ihrer Karriere als Unternehmerin. Mit der Gründung ihrer eigenen Beautybrand in diesem Jahr verfolgt die Schauspielerin ein ganz bestimmtes Ziel: Sie möchte dem Schönheitswahn und den immer komplizierter werdenden Pflegeroutinen etwas entgegensetzen. Anstatt das Badezimmer mit unzähligen verschiedenen Haarpflegeprodukten zu füllen, sollen ihre Kunden mit wenigen Handgriffen auskommen. Auf der offiziellen Homepage ihres Unternehmens erläutert Jennifer ihre Beweggründe: "Irgendwann hat Schönheit aufgehört, in unser Leben zu passen, und angefangen, von unserem Leben zu verlangen, sich ihr anzupassen. Mehr Produkte. Mehr Schritte. Mehr Aufwand. Perfektion wurde immer mehr zur Verpflichtung. Wir haben mes° gegründet, weil wir glauben, dass Schönheit in dein Leben passen sollte – und nicht umgekehrt."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jennifer Lawrence und Emily Ratajkowski

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski beim Cymbiotika x Ulta Beauty Launch in Los Angeles

Anzeige Anzeige