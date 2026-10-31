Dolly Partons geheimes Buch soll viele Millionen wert sein

Vor etwa zwei Monaten ist die Country-Musiklegende Dolly Parton (†80) verstorben. Nun sorgt ein Teil ihres Nachlasses für große Überraschung. Offenbar hat die Sängerin im Geheimen an ihren Memoiren gearbeitet. Die Schriften sollen für eine gewaltige Summe verkauft worden sein. Wie Page Six berichtet, hat sich der New Yorker Verlag Grand Central Publishing das Buch nach einem regelrechten Bieterkrieg gesichert. Die Rede ist von 13 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund elf Millionen Euro. Vermittelt wurde das Manuskript dem Bericht zufolge von Folio Literary Management. Die Literaturagentur hatte bereits Dollys 2020 erschienenes Werk "Songteller: My Life in Lyrics" betreut. Es ist allerdings nicht bekannt, wie das Werk heißen soll oder welche privaten Themen darin angesprochen werden.

Die Versteigerung der Memoiren soll ziemlich turbulent gewesen sein. Laut dem Magazin geriet der Bieterkrieg ins Stocken, als Folio Literary Management den interessierten Verlagen mitteilte, dass bereits ein Angebot in Höhe von zwölf Millionen US-Dollar vorläge. "Niemand glaubte ihnen, also hörten alle auf zu bieten, und Folio wandte sich wieder an die Lektoren", verrieten anonyme Quellen dem Portal. Am Ende habe Grand Central sein Gebot dann doch noch erhöht und so den Zuschlag erhalten. Falls die kolportierte Summe stimmt, würden Dollys Memoiren zu den lukrativsten Promibüchern überhaupt zählen. Nicht mal Britney Spears (44) oder Bruce Springsteen (77) haben solche Summen ergattern können.

Dass nach Dollys Tod noch etwas von ihr veröffentlicht werden könnte, wurde von ihrem Manager schon angedeutet. Dieser meinte, sie habe "bis zu dem Tag, an dem sie starb" gearbeitet. Gegenüber Daily Mail erzählte er, dass Dolly über Jahre hinweg an diesem Manuskript gesessen habe und nur ein ausgewähltes Team davon gewusst habe. Wenn künftig über offizielle Dolly-Parton-Kanäle unveröffentlichte Musik, Produkte, Bücher, Erlebnisse oder Kampagnen erscheinen, könnten die Fans darauf vertrauen, dass die Musikerin diese selbst mitgestaltet habe. Ob das jetzt bekannt gewordene Manuskript zu diesen Projekten gehört, ist bislang nicht bestätigt.

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Getty Images Dolly Parton, Hollywood, 9. Januar 2012

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Getty Images Dolly Parton bei einer Pressekonferenz zu ihrem 50-jährigen Jubiläum beim Grand Ole Opry in Nashville

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Getty Images Dolly Parton in Paris, September 1983