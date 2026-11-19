Marla Slengard wehrt sich gegen den Hass, der ihr seit Wochen entgegenschlägt. Nach heftiger Kritik an ihrem Verhalten bei Love Island VIP hat sich die Reality-TV-Darstellerin jetzt in einem ausführlichen Statement auf Instagram zum heftigen Shitstorm geäußert. Marla gibt offen zu, in der Datingshow falsch gehandelt zu haben. "JA, ich habe einen Fehler gemacht. JA, das war scheiße und ich habe übertrieben. JA, es war feige von mir, nicht direkt alles zu sagen. Aber ich habe mich geschämt", schreibt sie. Aus Scham und aus Angst habe sie zunächst nicht alle Karten auf den Tisch gelegt. Die Friseurmeisterin betont aber auch, dass sie sich nicht als Opfer darstellen möchte: "Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe und ich möchte mein Verhalten auch gar nicht schönreden oder rechtfertigen." Sie fordert jedoch: "Aber diese ganzen Beleidigungen, die Missgunst und dieser Hass? Ich finde das einfach nur noch absurd." Sie findet es unverhältnismäßig, wegen eines einzigen Fehlers öffentlich bloßgestellt und dauerhaft darauf reduziert zu werden.

Marla prangert an, dass das Chaos mit Tim Kühnel (30) und Paco Herb (31) ihrer Meinung nach die gesamte Staffel überschattet habe. Über ihr Fehlverhalten sei wesentlich mehr diskutiert worden als über problematische Aussagen anderer Teilnehmer: "Trotzdem frage ich mich, warum die Äußerungen und das Verhalten von Maxime und Hanna aus meiner Sicht so viel weniger Aufmerksamkeit bekommen. Auch mögliche Konsequenzen sind für mich nicht wirklich erkennbar. Da ging es nicht nur um Beleidigungen, sondern auch um Slutshaming." Psychische, emotionale oder sogar körperliche Gewalt anderer, ausdrücklich auch von Männern, werde dagegen oft weniger beachtet. Marla führt aus: "Ich hatte einen riesigen Shitstorm. Überall gab es Videos, Statements und Diskussionen über meine Aussage. Aber spricht eigentlich irgendjemand genauso über das Verhalten der anderen?" Die anhaltende Debatte habe sie sehr belastet. Inzwischen sei sie müde von dem Thema. Sie wolle dieses Kapitel abschließen, nach vorne schauen und sich auf Menschen und Dinge konzentrieren, die ihr guttun.

In ihrem Statement gibt Marla außerdem Einblicke in ihr Inneres. Sie beschreibt starke Verlustängste und die Neigung, sich selbst zu sabotieren, sobald etwas gut läuft. Häufig glaube sie, Schönes gar nicht verdient zu haben. Die Influencerin rechne oft damit, verletzt zu werden. Diese Ängste hätten auch ihre Verbindung zu Tim beeinflusst. Marla habe befürchtet, dass er hinter ihrem Rücken schlimmere Dinge tun und sie am Ende verletzen könnte. "Auch solche Aussagen wie die, dass Tim mit mir nur sein 'Image aufpolieren' möchte, kamen ursprünglich überhaupt nicht von mir. Das wurde mir von anderen so vermittelt und irgendwann habe ich angefangen, selbst daran zu zweifeln, ob seine Absichten wirklich ehrlich sind", meint Marla. Trotz dieses emotionalen Hintergrunds sieht Marla die Verantwortung für den Umgang mit solchen Gedanken bei sich selbst. Gleichzeitig erinnert sie daran, dass die Zuschauer ihren emotionalen Tiefpunkt in der Show miterleben konnten: "Diese Zeit war für mich persönlich unglaublich belastend und ich wünsche mir mittlerweile einfach nur noch, dass es endlich vorbei ist."

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Instagram / marla_slengard Marla Slengard, Influencerin

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel bei "Love Island VIP"

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