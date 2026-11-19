Nach dem Drama um Tim Kühnel (30) scheint die Hoffnung auf einen potenziellen Partner für Hanna Weig (30) noch nicht erloschen: In der aktuellen Folge der Datingshow Love Island VIP kommen sie und Patrick Papachristodoulou (29) sich bei einem Gespräch näher. Der Realitystar ist von Hannas Art sichtlich angetan: "Du bist ein sehr positiver Mensch, aus allen Sachen nimmst du dir etwas Positives raus." Die OnlyFans-Influencerin ist geschmeichelt: "Ja, aber ich habe auch so ein schönes Leben. Ich habe ein Kind, ich bin jung, ich kann reisen, ich habe eine Karriere. Es gibt gar keinen Grund, dass ich negativ bin."

Beim Plausch merken die zwei, dass sie weitere Gemeinsamkeiten haben. Beide sind Eltern und Patrick betont im Einzelinterview: "Ich habe zwei Kinder. Da haben Hanna und ich eine große Parallele." Auch Hanna macht im Sprechzimmer keinen Hehl daraus, dass Patrick ihr gefällt. "Ich habe einen hier, der könnte ernsthaft gut zum Daten sein – und zwar Patrick. Ich finde ihn extrem hübsch. Er ist so Prinz Eisenherz", schwärmt sie und fügt hinzu: "Er hat auch schon Kinder und wirkt extrem erwachsen."

Patrick fühlt sich ähnlich. Bisher habe ihm in der Villa die gewünschte Reife gefehlt: "Für mich war bis jetzt niemand dabei, bei dem ich sage: 'Wow, dieses Erwachsene, was ich suche.' Ich brauche jemanden, der selbstständig ist und mit beiden Beinen im Leben steht. Nicht Party hier und Saufen da und ich brauche jeden Tag Alkohol. Das bin nicht ich." Auf Hannas Frage "Glaubst du wirklich daran, dass es hier so ganz erwachsene Frauen gibt?" reagiert der Fußballer vielsagend. Er lächelt charmant und antwortet: "Ja." Diese Andeutung scheint bei Hanna ins Schwarze zu treffen: "Den Patrick werde ich mir noch die nächsten Stunden und Tage noch angucken."

Neue Folgen von "Love Island VIP" sind immer ab Mittwoch auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Patrick Papachristodoulou in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Hanna Weig in "Love Island VIP"

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