Rauchfrei: Gloria Schwesinger hat "Schiss" vor einer Zunahme

Gloria Schwesinger (33) hat ihrer Nikotin-Sucht den Kampf angesagt: Bereits seit über einer Woche ist die Reality-TV-Bekanntheit rauchfrei. Darauf ist sie zwar sehr stolz, im Interview mit Promiflash verrät Gloria aber, dass sie auch Sorgen diesbezüglich hat. Durch viel Disziplin verlor sie in den vergangenen Jahren überschüssige Kilos – die möchte sie nicht wieder zulegen. "Davor habe ich tatsächlich auch bisschen Schiss, weil man ja dann was anderes als Rauchen macht, zum Beispiel Essen... Das erfordert jetzt nochmal mehr Disziplin. Ich hoffe mal, dass ich nicht auseinandergehe", gesteht sie.

Im Interview mit Promiflash verrät die Influencerin auch die Gründe für ihre Entscheidung. "Ich finde/fand Rauchen auch tatsächlich schon immer eklig, sprich ich habe beim Rauchen schon immer einen Menthol-Drop genommen oder Kaugummis gekaut und musste dazu immer viel trinken", erklärt sie. Dennoch sei es irgendwann zur Gewohnheit geworden: "Ich mag den Prozess des Rauchens. Also Kippe anzünden und dann so das Rauchen an sich, aber nicht den Geschmack. Zudem bin ich ein absoluter Stressraucher gewesen. Mein Stress ist mittlerweile deutlich weniger, dank ausgetauschter Menschen in meinem Leben und mittlerweile kam von innen der Wunsch, es einfach zu lassen."

Schon in der Vergangenheit zeugte Gloria von einem hohen Maß an Disziplin, als sie sich aufgrund ihrer Lipödem-Erkrankung mehreren Eingriffen unterzog. Mit einer konsequenten Ernährungsumstellung und sportlichem Engagement hat sie damals ebenfalls hart an sich gearbeitet. Ihr Wille, ihre Ziele zu erreichen, und ihre Ehrlichkeit über die Herausforderungen dabei machen sie für viele ihrer Fans zu einer inspirierenden Figur in den sozialen Medien. Die neue Herausforderung, rauchfrei zu bleiben, scheint nun die nächste Etappe in ihrem persönlichen Entwicklungsweg zu sein.

