Bierpong mit Folgen? Dennis Lodi leckt Po von Verführerin ab

In der Männervilla geht es heiß her! In der aktuellen Folge von Temptation Island VIP feiern die vergebenen Kandidaten Micha, Chika Ojiudo-Ambrose, Dennis Lodi (31) und Josua Günther gemeinsam mit den Verführerinnen eine ausgelassene Party. Für besondere Stimmung sorgt eine Runde Bierpong mit pikanten Regeln: Für jeden Treffer darf die Gruppe eine freizügige Aufgabe bestimmen. Was zunächst harmlos beginnt, wird mit jedem Wurf gewagter. So soll Chika bei Josua einen Finger-Blowjob simulieren, während Micha zulassen muss, dass eine Verführerin seinen nackten Oberkörper ableckt. Auch Verführerin Deniz bekommt eine Aufgabe: Sie soll mit einem der Vergebenen die Kleidung tauschen. Ihre Wahl fällt auf Chika, denn die Gruppe würde sie gerne einmal im Kleid sehen. Chika nimmt den Wunsch mit Humor und kontert frech: "Ihr wollt meine Titten sehen."

Für den wohl heftigsten Moment der Partynacht sorgt jedoch Dennis. Der Partner von Tara Tabitha (33) bekommt eine besonders pikante Aufgabe gestellt: Er soll den Po einer Verführerin ablecken. Ohne lange zu überlegen, entscheidet er sich mit ihrem Einverständnis für Bella. Eine zeitliche Begrenzung gibt es bei dieser Herausforderung nicht – und genau das sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Denn offenbar lässt sich Dennis bei der intimen Aktion ordentlich Zeit. Auch Bella hat nicht den Eindruck, dass der Kandidat zunächst Berührungsängste hat. "Dennis hat es auf jeden Fall genossen. Es gab keine Zeitbegrenzung und er hat auf jeden Fall ordentlich Gas gegeben", schildert die 25-Jährige ihre Sicht auf die Szene.

Wie Tara auf die neuen Bilder beim nächsten Lagerfeuer reagieren wird, bleibt abzuwarten. Bereits beim ersten Lagerfeuer hatte Dennis mit seinem Verhalten für Entsetzen bei seiner Partnerin gesorgt. Damals musste sie mitansehen, wie er einen Lapdance genoss und sich von einer Verführerin auf einem Schwimmreifen massieren ließ. Die Frau saß dabei auf seinem Rücken und twerkte. Für Tara war damit eine klare Grenze überschritten: "Wie kann man denken, dass das okay ist? Welchen Scheißgedanken muss man da haben?" Noch heftiger fiel ihre Reaktion auf die Szenen aus dem Pool aus. Dort waren nicht nur Dennis, sondern auch die Verführerinnen ohne Kleidung ins Wasser gestiegen. Eine der Frauen hatte sich schließlich an Dennis gehängt. Die Bilder trafen Tara sichtlich: "Ich kann gerade nicht mal weinen, weil ich einfach sprachlos bin und nicht wirklich weiß, wie ich jetzt damit umgehen soll."

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Instagram / dennislodi95 Dennis Lodi, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Bella, "Temptation Island VIP"-Verführerin

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