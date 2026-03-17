"Neues Kapitel": Sarafina und Peter Wollny kaufen Traumhaus

Sarafina Wollny (31) und Peter Wollny (33) haben einen wichtigen Meilenstein in ihrem Familienleben erreicht – das Paar hat sich den Traum vom eigenen Haus erfüllt. Die freudige Nachricht teilten die Realitystars jetzt über Instagram mit ihren Fans. Zu einem gemeinsamen Familienfoto schrieb Sarafina: "Neues Kapitel, neues Glück. Lange haben wir darauf gewartet und jetzt ist es endlich so weit: Wir haben unser Traumhaus gefunden. Wir sind überglücklich und voller Vorfreude auf alles, was jetzt vor uns liegt." Besonders emotional wurde es, als die drei Kinder des Paares gestern von ihrem neuen Zuhause erfuhren. "Ihre Freude zu sehen, hat unser Herz noch einmal mehr erfüllt", schwärmte die dreifache Mutter.

Sarafina stellte in ihrem Post zudem klar, dass der Hauskauf nicht bedeutet, dass die Familie sich in ihrem bisherigen Zuhause unwohl gefühlt habe. "Nein, wir haben dieses Haus nicht gekauft, weil wir uns hier nicht wohlfühlen oder etwas nicht passt. Dieses Zuhause wird immer ein Teil von uns bleiben, weiterhin unser Zuhause sein und mit vielen wunderschönen Erinnerungen verbunden sein", erklärte sie. Vielmehr gehe es darum, neue Chancen zu nutzen und ein neues Kapitel aufzuschlagen. "Ein Ort, an dem wir lachen, träumen, wachsen und ganz viele neue Erinnerungen als Familie schaffen werden. Wir freuen uns riesig auf alles, was kommt", fügte die Influencerin hinzu.

Für Sarafina und Peter gibt es aktuell viel Neues zu entdecken. Neben dem Hauskauf erleben sie auch, wie schnell ihre Kinder groß werden. Die Zwillinge Emory Maximilian und Casey Maximilian werden in diesem Jahr zu Vorschulkindern, bevor sie dann im kommenden Jahr eingeschult werden. Gemeinsam mit ihrem dritten Kind kann die Familie nun in ihrem Traumhaus einen Ort schaffen, an dem sie die nächsten Jahre zusammen verbringen und weitere wichtige Momente erleben werden. Sarafina und Peter sind seit 2016 ein Paar und zeigen regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben in den sozialen Medien.

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Instagram / sarafina_wollny Peter Wollny und Sarafina Wollny mit ihren Kindern, März 2026

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Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny aud der Hochzeit von Loredana. April 2025

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Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Peter Wollny und ihre Kinder, Oktober 2024