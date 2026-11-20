Samira Yavuz (32) hat allen Grund zur Freude. In ihrem Podcast "Main Character Mode" erzählte sie jetzt, dass sie einen guten Draht zu ihrer Halbschwester hat. "Ich bin so glücklich. Ich habe seit zwei Wochen wieder einen superregelmäßigen Kontakt zu meiner Schwester", schwärmte Samira. Kennengelernt haben sich die beiden Frauen über Instagram. "Wir haben den gleichen Vater, unterschiedliche Mütter", verrät die Familienmutter. Samiras Halbschwester ist drei Jahre jünger als sie: "Sie lebt ihr Leben, ich lebe mein Leben. Sie hat einen Sohn." Obwohl ab und zu Funkstille zwischen den beiden Frauen herrscht, wird die Verbindung der beiden nicht schlechter. Samira betonte: "Wir sind richtig eng, ich würde zu keinem Zeitpunkt sagen, dass ich keine innige Bindung mit ihr habe, und trotz allem passiert es, dass wir uns teilweise monatelang aus den Augen verlieren, weil jeder so krass busy in seinem Leben ist."

Aber laut Samira spüren sowohl sie als auch ihre Schwester einen psychischen Druck, sich melden zu müssen. Sie selbst tue sich häufig schwer damit, soziale Kontakte zu pflegen, wenn in ihrem Leben gerade besonders viel los sei. Umso schöner sind für Samira die Momente, in denen sie ihre Schwester wiedersieht. Vorwürfe wegen der langen Kontaktpausen machen sich die beiden nicht. Rechtfertigungen braucht es ebenfalls keine. Stattdessen können die Halbschwestern sofort an ihre vertraute Beziehung anknüpfen. "Wir nehmen uns in den Arm und es fühlt sich sofort innig an, obwohl man sich monatelang nicht gesehen hat", beschrieb die Podcasterin die herzlichen Begegnungen.

Doch neben der Freude über den engen Draht zu ihrer Schwester berichtete Samira auch von einer belastenden Woche. In ihrem Podcast erzählte sie von zahlreichen Anrufen aus ihrem engsten Umfeld. Dabei ging es um Krankheiten in der Familie und andere Schicksalsschläge. Die Sorgen ihrer Liebsten nahmen sie ziemlich mit. "Irgendwann wollte ich gar nicht mehr, dass mich jemand anruft", gestand Samira. Denn nach den Gesprächen konnte die Podcasterin nicht einfach abschalten. "Ich lege auf, dann beschäftigt mich das, Tage, Wochen", erklärte sie. Selbst mitten im Alltag kamen ihr die Schicksale immer wieder in den Sinn. Auch in ihrer psychologischen Behandlung beschäftigte sie sich deshalb mit ihrer starken Empathie und ihren Schuldgefühlen.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Januar 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Mai 2026

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