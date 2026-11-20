Lana und Lilly Wachowski (58) wollen sich jetzt offenbar die Rechte an ihrem Kultfranchise "Matrix" zurückholen. Wie der Branchennewsletter Puck berichtet, haben die Schwestern Warner Bros. und dessen neuen Mutterkonzern Skydance offiziell darüber informiert, dass sie ihren gesetzlichen Anspruch auf eine Rückübertragung der Urheberrechte geltend machen möchten. Möglich macht das das US-amerikanische Copyright Termination Right. Dieses erlaubt es Urhebern, einmal abgetretene Rechte nach 35 Jahren zurückzufordern. Warner hatte sich die "Matrix"-Rechte bereits 1994 gesichert, also fünf Jahre vor dem Kinostart des ersten Films. Zumindest in den USA könnten die Rechte daher ab Februar 2029 wieder an die Wachowskis zurückfallen.

Für den angekündigten fünften Teil bedeutet dieser Schritt allerdings nicht zwangsläufig das Aus. Im Gegenteil: Lana und Lilly wollen die geplante Fortsetzung sogar unterstützen. Wie Filmstarts berichtet, sollen die Schwestern zuletzt wieder deutlich stärker in die Entwicklung des Films eingebunden gewesen sein. Eine Neuerung gibt es hinter den Kulissen dennoch: Zum ersten Mal würde keine der beiden Wachowskis auf dem Regiestuhl sitzen oder am Drehbuch schreiben. Diese Aufgaben soll stattdessen Drew Goddard übernehmen. Der Filmemacher machte sich unter anderem mit "Cabin in the Woods" und "Bad Times at the El Royale" einen Namen.

Die Wachowski-Schwestern prägen die Filmreihe seit dem ersten "Matrix"-Film aus dem Jahr 1999. 2003 folgten gleich zwei Fortsetzungen: "Matrix Reloaded" und "Matrix Revolutions". Mit "Matrix Resurrections" kehrte das Franchise 2021 schließlich auf die große Leinwand zurück. Hinter der Rückforderung der Rechte könnte nun vor allem ein strategisches Interesse stecken: Puck-Reporter Eriq Gardner vermutet, dass die Schwestern dadurch ihre Verhandlungsposition stärken wollen. Wenn Warner auch künftig Filme oder Serien aus dem "Matrix"-Universum produzieren möchte, müsste man sich mit den Rechteinhaberinnen einigen. Der Schritt könnte Lana und Lilly somit mehr Einfluss auf die Zukunft ihres Sci-Fi-Franchises verschaffen.

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Imago Carrie-Anne Moss als Trinity und Keanu Reeves als Neo in "The Matrix", 1999

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Lana Wachowski an einem Filmset

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