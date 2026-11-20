Für Francisca aus Hochzeit auf den ersten Blick läuten schon bald wieder die Hochzeitsglocken: Die Reality-TV-Bekanntheit hat sich verlobt! Nach dem Scheitern ihrer Ehe mit Kevin darf sie sich nun auf einen neuen Lebensabschnitt und eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Partner freuen. Die freudige Nachricht teilte Francisca jetzt mit ihren Followern auf Instagram. Auf dem veröffentlichten Foto hält ihr Liebster ihre Hand, an deren Ringfinger ein funkelnder Verlobungsring zu sehen ist. Viele Worte brauchte die TV-Bekanntheit zu dem romantischen Schnappschuss nicht. Stattdessen ließ sie ein kurzes Statement auf Englisch für sich sprechen: "Ich habe Ja gesagt." Wer der Mann an ihrer Seite ist, verriet Francisca in ihrem Beitrag allerdings nicht. Zwar teilt sie immer wieder gemeinsame Schnappschüsse mit ihrem Partner auf Instagram, sein Gesicht macht sie darauf jedoch stets unkenntlich.

Unter Franciscas Instagram-Beitrag ließen die ersten Glückwünsche nicht lange auf sich warten. Auch einige ehemalige Kolleginnen aus "Hochzeit auf den ersten Blick" freuten sich mit der frisch Verlobten. Michelle spielte in ihrem Kommentar offenbar auf Franciscas erste Ehe an, die aus der Kuppelshow hervorgegangen war: "Herzlichen Glückwunsch, dieses Mal ein Ring mit tiefer Bedeutung! Alles Liebe für euch", schrieb sie. Auch Desiree zeigte sich begeistert von den Neuigkeiten und kommentierte: "Oh wow! Herzlichen Glückwunsch. Endlich der Richtige! Freue mich so für euch." Michaela hielt sich dagegen etwas kürzer und hinterließ ein knappes, aber liebevolles "Herzlichen Glückwunsch". Neben den ehemaligen Teilnehmerinnen der Sat.1-Show meldeten sich auch zahlreiche Fans in der Kommentarspalte zu Wort. Sie freuten sich mit Francisca über ihr Liebesglück und den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung.

Bekannt wurde Francisca 2024 durch ihre Teilnahme an "Hochzeit auf den ersten Blick". In der Sat.1-Show gab sie Kevin das Jawort, obwohl sich die beiden zuvor noch nie begegnet waren. Das Eheglück hielt allerdings nicht lange: Schon nach kurzer Zeit trennten sich ihre Wege wieder. Nach dem Liebes-Aus bekam Francisca auch im Netz einiges zu spüren. Wie sie vor rund einem Jahr in einem Instagram-Livestream mit den ehemaligen Showteilnehmern Mario Johannes Huber und Ralf erzählte, wurde sie in den sozialen Medien massiv angefeindet. Besonders die Reaktionen auf ihre Teilnahme an der Sendung und die schnelle Trennung von Kevin hätten ihr zugesetzt. Die Belastung ging so weit, dass sich Francisca für längere Zeit vollständig aus den sozialen Medien zurückzog. Umso mehr rückt sie mit ihrer Verlobung nun wieder in den Mittelpunkt. Mit dem romantischen Instagram-Post lässt sie ihre Follower an ihrem neuen Liebesglück teilhaben und zeigt, dass sie nach den schwierigen Erfahrungen privat einen neuen Weg eingeschlagen hat.

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Instagram / franci_hadeb24 Francisca und ihr Partner, November 2026

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Instagram / franci_hadeb24 Francisca und ihr Partner bei ihrer Verlobung, November 2026

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