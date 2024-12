"Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar wagt einen Neustart

Kevin und Francisca trafen in der elften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick das erste Mal aufeinander und gingen den Bund der Ehe ein. Jedoch kam es bereits in den Flitterwochen zur ersten Beziehungskrise. Nach einer Auszeit voneinander suchte das Paar in der achten Folge ein klärendes Gespräch, um die Unstimmigkeiten zu klären. Kevin übergab der Kindertagesstättenleiterin einen handgeschriebenen Brief, den sie sich in Ruhe durchlas. In diesem entschuldigte sich der Projektmanager für sein Verhalten, durch welches sich Francisca unwohl fühlte. Zudem bat der Teilnehmer seine Frau um eine zweite Chance. Das Paar entschied sich, erst mal eine freundschaftliche Bindung aufzubauen. Sie seien offen dafür, sich besser kennenzulernen und zusammen etwas zu unternehmen. Kevin reagierte erleichtert und offenbarte seiner Herzensdame: "Ich bin auch wirklich froh, dass du uns auch die Chance gibst, da jetzt weiter anzuknüpfen, das macht mich wirklich glücklich."

Der erste Streit wurde ausgelöst, als Francisca ein ganz bestimmtes Shirt ihres frisch gebackenen Ehemannes sah. Auf diesem war Pornosternchen Mia Julia (38) halbnackt abgebildet. Zudem war die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin von den saloppen Sprüchen des 34-Jährigen abgeneigt. Nach diesen Vorfällen gab sich das Ehepaar gegenseitig Zeit, um über die Probleme in ihrer Ehe nachzudenken. Aufgeben möchte keiner der beiden. "Deswegen versuche ich jetzt auch in dieser schweren Zeit wirklich weiterzumachen, auch wenn das halt heißt, dass man sich erst mal ein bisschen distanziert", erklärte Francisca ihre Gefühlslage.

Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen waren Kevin und Francisca ganz hin und weg voneinander. Kevin schwärmte begeistert: "Der erste Eindruck war mehr als überwältigend – mehr als positiv überrascht, einfach eine wunderschöne Frau und perfekt". Die 30-Jährige beschrieb Kevin als "perfekt gebacken, so wie ich ihn haben wollte." Da war es kein Wunder, dass sich die beiden direkt das Jawort gaben.

