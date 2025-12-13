Franci litt unter Hate nach "Hochzeit auf den ersten Blick"

Francisca hat sich erstmals in einem Instagram-Live ausführlich zu den Anfeindungen geäußert, die sie seit ihrem TV-Auftritt erlebt hat. Im Gespräch mit den ehemaligen Show-Teilnehmern Mario Johannes Huber und Ralf erzählte die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin, dass sie nach der schnellen Trennung von ihrem Ehemann Kevin massiven Hass im Netz erfahren hat. Diese Situation habe sie dazu gebracht, sich eine lange Auszeit von sozialen Medien zu nehmen. "Es sind wirklich Menschen, die da teilnehmen", sagte sie eindringlich und appellierte an die Zuschauer, sich das bewusst zu machen.

In ihrem Bericht machte sie deutlich, wie verletzend die teilweise "abgrundtief bösen" Kommentare gewesen seien. Vieles, was gezeigt wurde, sei aus dem Zusammenhang gerissen und lasse die Zuschauer kritisieren, ohne den wahren Kontext zu kennen. Francisca erklärte, dass die wenigen ausgestrahlten Minuten eines langen Aufnahmezeitraums kein vollständiges Bild zeigen können. "Man weiß nicht, was vorher, nachher oder ohne Kameras passiert", sagte sie und warnte davor, mit solchen Kommentaren das Leben von Teilnehmern wie ihr nachhaltig zu schädigen. Sie betonte, dass niemand mit diesen Angriffen rechne, da die Kandidaten keine Promis oder Schauspieler seien, sondern Menschen mit einem normalen Umfeld.

Vor einem Jahr sah alles noch ganz anders aus: Damals galten Francisca und Kevin als das große Liebespaar der Staffel. Besonders Kevin war im ersten Moment völlig begeistert von seiner Braut. "Der erste Eindruck war mehr als überwältigend – mehr als positiv überrascht, einfach eine wunderschöne Frau und perfekt", schwärmte der Projektmanager offen über Francisca. Auch die Erzieherin war voller Euphorie, als sie ihn am Altar sah. "Ich habe ihn gesehen und ich dachte mir beim Hereinkommen: 'Oh, wow.' Also, einfach meinen Typ Mann vor mir zu sehen, das war ganz toll. Und wie offen er mich gleich empfangen hat, das war einfach so schön und hat mir ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl gegeben", betonte sie damals.

Joyn / Christoph Assmann Francisca von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Joyn / Christoph Assmann Kevin von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn