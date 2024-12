Bei "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match funkt es direkt

Francisca und Kevin sind das letzte Match der elften Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel. In der aktuellen Folge treffen die beiden das allererste Mal aufeinander – und scheinen ab der ersten Sekunde total hin und weg voneinander zu sein. Insbesondere Kevin traut wohl kaum seinen Augen, als er seine Braut um die Ecke kommen sieht, denn ihm steht sichtlich begeistert der Mund offen. "Der erste Eindruck war mehr als überwältigend – mehr als positiv überrascht, einfach eine wunderschöne Frau und perfekt", beschreibt der Projektmanager den Moment.

Der 30-Jährigen geht es genauso. "Ich habe ihn gesehen und ich dachte mir beim Hereinkommen: 'Oh, wow.' Also, einfach meinen Typ Mann vor mir zu sehen, das war ganz toll. Und wie offen er mich gleich empfangen hat, das war einfach so schön und hat mir ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl gegeben", betont Francisca. Ihrer Meinung nach sei Kevin "perfekt gebacken, so wie ich ihn haben wollte." Es ist also nicht verwunderlich, dass die beiden sich entscheiden, den Bund der Ehe einzugehen und ihrem Jawort die Worte "auf jeden Fall" und "definitiv" hinzufügen.

Ob die Kindertagesstättenleiterin und der 34-Jährige den Ruf als neues Traumpaar übernehmen werden? Eine Promiflash-Umfrage [Stand: 22. November 2024, 11:00 Uhr] ergab, dass sich derzeit Christian und Emma auf Platz eins befinden. Von 465 Teilnehmern fanden 203, dass der Bankfilialleiter und die Yogalehrerin das schönste Paar der diesjährigen Staffel sind. In der vergangenen Folge kriselte es jedoch das erste Mal – und auch in der aktuellen Folge sorgte ein gefährlicher Vorfall während einer Safari dafür, dass bei Christian Zweifel an ihrer gemeinsamen Zukunft entstanden.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – gibt es seit dem 28. Oktober immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Francisca und Kevin von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Joyn / Christoph Assmann Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

