Erschütternde Nachrichten von Jax Taylor (47): Der Realitystar ist an Krebs erkrankt. Auf Instagram machte er seine Diagnose jetzt öffentlich und gestand seinen Followern, dass er sich momentan in einer "wirklich dunklen Phase" befinde. Alles begann im Juli, als der TV-Star wegen vermeintlicher Nierensteine ins Krankenhaus musste. Bei einer Computertomografie machten die Ärzte allerdings eine unerwartete Entdeckung: An seiner linken Niere war ein Tumor zu sehen. Nach weiteren Untersuchungen stand schließlich fest, dass es sich um eine Krebserkrankung handelt. Inzwischen hat sich Jax einer fünfstündigen Operation unterzogen, bei der die Ärzte den Tumor entfernen konnten. "Er war jedoch viel größer als angenommen, deshalb warten wir nun auf die Ergebnisse der pathologischen Untersuchung", erkläre Jax.

Bislang hatte Jax seine Erkrankung vor der Öffentlichkeit verborgen. "Ich habe das in den vergangenen Monaten für mich behalten, weil es eine der beängstigendsten Zeiten meines Lebens war", schreibt er in seinem Instagram-Beitrag. Die vergangenen Wochen haben bei dem ehemaligen "Vanderpump Rules"-Darsteller offenbar Spuren hinterlassen. Umso mehr möchte er seine Gesundheit künftig nicht mehr als selbstverständlich betrachten. Dabei hebt Jax auch hervor, wie wichtig der vermeintliche Nierenstein für die frühzeitige Entdeckung des Tumors war: "Wenn ich wegen dieses Nierensteins nicht im Krankenhaus gelandet wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht gewusst, dass dieser Tumor da war, bis es zu spät gewesen wäre", betont er. Weiter schreibt er: "Das Leben kann sich wirklich von einer Sekunde auf die andere ändern."

Die Diagnose dürfte für Jax auch angesichts seiner Familiengeschichte schwer wiegen. Sein Vater Ronald Cauchi starb im Dezember 2017 im Alter von 61 Jahren an Speiseröhren- und Kehlkopfkrebs, wie Page Six berichtet. In der aktuellen schweren Zeit kann Jax eigenen Angaben zufolge vor allem auf seine Freundin Lori Krebs zählen. Ihr widmete er in seinem Beitrag besondere Worte. "Sie war mir in all dem eine große Stütze", schwärmt Jax. "Sie ist nicht nur meine Partnerin, sondern auch meine beste Freundin, und ich bin unendlich glücklich, sie in meinem Leben zu haben."

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Instagram / mrjaxtaylor Jax Taylor im Krankenhaus, 2026

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Getty Images Jax Taylor im Februar 2025

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