Jax Taylor stellt im Scheidungskrieg eine teure Forderung

Jax Taylor (47) geht im Scheidungsstreit mit Brittany Cartwright (37) in die Offensive und verlangt eine hohe Geldsumme. Der Realitystar will vor Gericht durchsetzen, dass seine Noch-Ehefrau ihm künftig jeden Monat 15.651 Euro Ehegattenunterhalt zahlt. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Doch damit nicht genug: Brittany soll seiner Forderung nach außerdem 224.854 Euro für seine Anwälte übernehmen. Zusätzlich will Jax weitere 8.994 Euro, mit denen ein forensischer Finanzprüfer bezahlt werden soll. Ob er mit seinen Anträgen Erfolg hat, ist noch offen. Das Gericht will sich bei einer Anhörung am 30. Dezember mit seinen finanziellen Forderungen befassen. Bis dahin müssen sich die beiden ehemaligen Turteltauben gedulden, denn frühestens bei diesem Termin dürfte eine Entscheidung über die Zahlungen fallen.

Seine Forderungen begründet Jax unter anderem mit seiner beruflichen Situation. In den Unterlagen gibt er an, momentan keinen Job und kein regelmäßiges Einkommen zu haben. Gleichzeitig beziffert er sein durchschnittliches Monatseinkommen in den vergangenen zwölf Monaten auf 27.283 Euro. Seine monatlichen Ausgaben schätzt er auf 26.033 Euro. Brittanys Firma soll dagegen laut seiner Darstellung allein vom 1. Januar bis zum 31. Mai Bruttoeinnahmen in Höhe von 569.127 Euro erzielt haben. Er selbst verfügt nach eigenen Angaben über 417.932 Euro auf mehreren Bankkonten sowie über weiteres Eigentum im Wert von 174.011 Euro. Doch nicht nur ums Geld wird gestritten: Jax will Brittany auch das letzte Wort bei medizinischen Fragen rund um ihren gemeinsamen Sohn Cruz entziehen lassen. Er verweist auf neue Erkenntnisse über angebliche Vernachlässigung und unangemessene Verzögerungen bei der Versorgung und der Schulanmeldung des Kindes. Brittany hatte im August 2024 die Scheidung eingereicht. Im vergangenen Monat beantragte Jax, bereits vor der Klärung aller anderen Streitpunkte rechtlich als ledig zu gelten.

Wie TMZ weiter berichtet, macht Jax seine Noch-Ehefrau auch für seine beruflichen und finanziellen Rückschläge verantwortlich. Er wirft Brittany vor, bewusst dafür gesorgt zu haben, dass er in der Öffentlichkeit als "Missbrauchstäter" gelte. Dieser Imageschaden habe ihn seiner Schilderung nach unter anderem eine Teilnahme an der Wettkampfshow "Special Forces: World's Toughest Test" gekostet. Für diesen Job hätte er früheren Angaben vor Gericht zufolge umgerechnet etwa 150.000 Euro erhalten. Außerdem soll die Marke Carpe Deodorant die Zusammenarbeit mit dem Realitystar nicht fortgesetzt haben. Jax hatte schon zuvor behauptet, Brittany habe potenzielle Arbeitgeber und Geschäftspartner selbst kontaktiert. Dadurch seien seiner Darstellung nach weitere Kooperationen nicht zustande gekommen. Brittany hat sich zu diesen neuen Vorwürfen bisher nicht öffentlich geäußert.

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Getty Images Jax Taylor im Oktober 2024

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Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, 2023

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