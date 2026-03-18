Liebe statt Glamour: Miley Cyrus plant eine intime Hochzeit

Miley Cyrus (33) und Maxx Morando (27) planen ihre Hochzeit – und die soll ganz bewusst klein und persönlich werden. Wie eine namentlich nicht näher genannte Quelle gegenüber dem Magazin People verriet, wünscht sich das Paar eine "kleinere und bedeutungsvolle" Feier statt einer "großen Hollywood-Produktion". Die Sängerin habe zwar viele Ideen und spreche über die Hochzeit, aber sie plane definitiv keine riesige, traditionelle Veranstaltung. "Maxx ist extrem privat, das ist einfach nicht sein Stil", erklärte der Insider.

Miley genieße ihre Verlobungszeit und liebe ihr Leben gerade sehr, berichtete die Quelle weiter. "Es fühlt sich für sie so an, als würde gerade alles perfekt laufen", verriet der Insider. Einen Tag nach Bekanntwerden der Verlobung im Dezember 2025 hatte die 33-Jährige in der Sendung "Good Morning America" erzählt, wie überrascht sie von dem Antrag gewesen sei. "Ich bin nicht leicht zu überraschen, weil ich jede Situation kontrollieren möchte, und ich hatte mich komplett hingegeben", schwärmte Miley damals. Sie sei "so, so, so überrascht" gewesen und habe natürlich "Ja" gesagt.

Das Paar ist seit Ende 2021 zusammen. Damals wurden die beiden backstage während Mileys NBC-Silvestershow in Miami gesichtet. Im Dezember 2025 wurde die Verlobung offiziell bestätigt, nachdem Miley bereits Mitte November mit einem auffälligen Ring gesehen worden war. Bei den Palm Springs International Film Festival Awards hatte die Sängerin gegenüber Entertainment Tonight zugegeben, dass sie ganz verlegen wird, wenn sie Maxx ihren Verlobten nennt. Bereits in einem Interview mit The Cut im September 2025 hatte Miley über ihre Beziehung geschwärmt und betont, dass sie mit Maxx jemanden gefunden habe, der sie respektiert und gut behandelt. "Mein Mann ist verdammt heiß, aber mein Mann respektiert mich auch", sagte sie damals. Es scheint, als habe die Sängerin ihr großes Glück gefunden.

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Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando bei den Grammy Awards 2026 in Los Angeles

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Instagram / billyraycyrus Miley Cyrus und Maxx Morando, Musiker

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Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus, März 2025