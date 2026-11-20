Til Schweiger (62) kehrt auf die große TV-Bühne zurück. Nach seiner längeren Auszeit aus gesundheitlichen Gründen nimmt der Schauspieler heute Abend wieder auf dem Sofa einer großen Talkshow Platz. Am 20. November 2026 um 22 Uhr ist er in der "NDR Talk Show" zu Gast und stellt sich den Fragen von Bettina Tietjen (66) und Steven Gätjen (54). In dem Gespräch könnte es auch um seine persönliche Entwicklung gehen. Wie RTL berichtet, verriet Til: "Ich bin heute in einem Stadium von innerer Ruhe, in der ich mein ganzes Leben nicht war." Ganz allein wird der Filmemacher an diesem Abend allerdings nicht im Studio sitzen. Auch Howard Carpendale (80), Sylvie Meis (48), Regina Halmich (49) und Katharina Thalbach (72) sind für die Sendung angekündigt.

Zuletzt war es im Fernsehen ruhiger um den Schauspieler geworden. Nach einer Blutvergiftung im Jahr 2024 und den Schlagzeilen rund um die Dreharbeiten zu "Manta Manta – Zwoter Teil" hatte er sich weitgehend vom Bildschirm zurückgezogen. Mittlerweile scheint es Til besser zu gehen: Vor Kurzem verriet er im deutschen Playboy außerdem, dass er seit Februar 2026 keinen Alkohol mehr trinkt. Neben persönlichen Themen dürfte es in der Talkshow auch um seine beruflichen Pläne gehen. Dazu zählen die Fortsetzung von "Der bewegte Mann" und der Actionfilm "Armour of God: Ultimatum" mit Jackie Chan (72), dessen Kinostart laut RTL für Februar 2027 geplant ist.

Ganz von der Bildfläche verschwunden war Til in den vergangenen Monaten jedoch nicht. Im September 2026 zeigte er sich bei Schlag den Star – allerdings nicht als Kandidat, sondern im Publikum. Dort unterstützte er seine Töchter Luna (29) und Lilli Schweiger (28), die gegen die Pahde-Zwillinge antraten. Für den gemeinsamen TV-Abend war der vierfache Vater eigens von Mallorca angereist. Bei seinem nun angekündigten Besuch in der "NDR Talk Show" steht dagegen Til Schweiger selbst im Mittelpunkt. Wie offen er dabei über sein Privatleben spricht, zeigt sich am heutigen Abend.

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Getty Images Til Schweiger im Dezember 2023

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Imago Til Schweiger bei der Premiere von "Desperate Journey", London 2025

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