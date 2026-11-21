Robert Irwin (22) kann sich über spannende Neuigkeiten aus der Tierwelt freuen: Sein Krokodil William liefert dem Forschungsteam des Naturschützers außergewöhnliche Daten. Das zwölf Fuß lange Reptil ist also rund 3,7 Meter lang. Es hat nun eine der längsten Seereisen hinter sich, die sein Team je bei einem Krokodil festgehalten hat. Hunderte Kilometer legte das Tier schwimmend in Richtung Norden zurück. Dabei umrundete es die Spitze der Cape-York-Halbinsel und landete schließlich auf Crab Island vor der Nordküste Australiens. Dort hält sich Krokodil William derzeit auf und lässt sich Krabben und Meeresschildkröten schmecken. Von der ungewöhnlichen Route erzählte Robert jetzt im Gespräch mit GB News in Mumbai. Dort war er anlässlich der Verleihung des Earthshot Prize als Botschafter der Umweltinitiative zu Gast. Seinen Namen verdankt das Reptil Prinz William (44): Robert hatte den tierischen Langstreckenschwimmer nach dem britischen Royal benannt.

Die Ortungsdaten deuten darauf hin, dass das Krokodil auf der Suche nach einem eigenen Revier ist. Laut Robert zählen Williams aufgezeichnete Bewegungen zu den faszinierendsten Ergebnissen, die sein Team bislang bei einem Krokodil beobachten konnte. Mit Blick auf den royalen Namensvetter des Tieres erinnerte sich der Tierschützer an eine besondere Begegnung: "Dieser wunderschöne große Junge ... Ich ließ Seine Königliche Hoheit Prinz William in der 'Graham Norton Show' wissen. 'Kumpel, ich habe ein Krokodil nach dir benannt.'" Mit einem Augenzwinkern zog Robert dann einen Vergleich zum viel reisenden Royal: "Seitdem ist dieser Junge ein Reisender. Er ist ein Weltreisender. Das ist eine der längsten Seereisen, die wir je bei einem Krokodil gesehen haben", erklärte er dem Sender. Krokodil William ist Teil der weltweit größten und am längsten laufenden Telemetriestudie dieser Art. Sender zeichnen dabei die Wege der Tiere auf, damit das Team ihre Bewegungen wissenschaftlich auswerten kann.

Ins Leben gerufen wurde die Langzeitstudie vor mehr als zwei Jahrzehnten von Roberts Vater Steve Irwin, der 2006 verstarb. Mit der Forschung führt Robert einen wichtigen Teil des Naturschutzvermächtnisses fort, das der als "The Crocodile Hunter" bekannte Moderator hinterlassen hat. Mit Prinz William verbindet den Australier aber weit mehr als nur der Name seines Krokodils: Als Botschafter unterstützt er den Earthshot Prize des Prinzen von Wales. Gegenüber GB News würdigte er auch dessen persönlichen Einsatz für Umweltlösungen. "Ich denke, genau das hat mich am Earthshot Prize begeistert. Zu sehen, wie Prinz William mit seiner Führungsstärke Menschen zusammenbringt und eine echte Bewegung schafft, ist inspirierend." Die Zusammenarbeit mit dem Royal und dessen Mitstreitern bedeutet ihm offenbar viel. "Wir alle haben das unglaubliche Privileg, mit ihm und diesem großartigen Team zusammenzuarbeiten und ein Teil davon zu sein", ergänzte Robert.

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Getty Images Prinz William und Robert Irwin in Kapstadt im November 2024

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Getty Images Robert Irwin und Prinz William in Kapstadt im November 2024

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