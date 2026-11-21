John Owen Lowe wagt sich ins Horrorgenre! Der Sohn von Hollywoodstar Rob Lowe (62) hat eine Rolle im neuen Slasherfilm "Jason" ergattert, dem kommenden Kapitel der kultigen "Freitag der 13."-Reihe. Wie Deadline berichtet, übernimmt der Schauspieler darin die Rolle des Jake. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen, auch der Kinostart steht schon fest: Am Freitag, dem 13. August 2027, soll der Film in die Kinos kommen. Damit fällt die Premiere ausgerechnet auf jenes Datum, das der Horrorreihe ihren Namen verleiht. John Owen ist Teil eines 13-köpfigen Ensembles. Er steht unter anderem mit Natalie Alyn Lind als Lauren und Matt Cornett als Asher vor der Kamera. Den maskierten Serienmörder Jason Voorhees verkörpert Stuntman Schuyler White. Für John Owen ist das Projekt ein deutlicher Tapetenwechsel: Bislang machte er sich vor allem mit TV-Comedys einen Namen. Allen voran ist hier die Netflix-Serie "Unstable" zu nennen, in der er an der Seite seines berühmten Vaters zu sehen war.

Auf dem Regiestuhl nimmt ein alter Bekannter des Franchise Platz: Steve Miner. Er inszenierte bereits "Freitag der 13. – Jason kehrt zurück" aus dem Jahr 1981 und "Und wieder ist Freitag der 13." von 1982. Im dritten Teil der Reihe kam erstmals die Hockeymaske zum Einsatz, die später zu Jasons unverkennbarem Markenzeichen wurde. Das Drehbuch für den neuen Film, der auch ohne Kenntnis der vorherigen Teile verständlich sein soll, stammt laut dem Newsportal aus der Feder von David Fliegel. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Lilia Buckingham, Summer Madison, Selena Turner, Matthew Keoni Sato, Brook Sill und Guillermo Díaz. Die Produktionsfirma Horror, Inc. will Neulinge und alte Hasen gleichermaßen abholen: "Mit Miner am Ruder können eingefleischte Fans die furchteinflößenden, mit Easter Eggs gespickten Slashermomente erwarten, nach denen sie sich sehnen." Produzent Robbie Barsamian verspricht gegenüber The Wrap sogar: "Das ist der gruseligste und brutalste Film, den wir je gemacht haben."

John Owen ist der jüngere Sohn von Rob und dessen Ehefrau Sheryl Berkoff (65), sein älterer Bruder heißt Matthew Edward Lowe. Vater und Sohn standen bereits mehrfach gemeinsam vor der Kamera. So hatte John Owen schon in Robs Sitcom "The Grinder" einen frühen Auftritt. Später spielte er in "Unstable" den Seriensohn Jackson seines Vaters. An der Netflix-Produktion, die im März 2023 startete, war er jedoch nicht nur vor der Kamera zu sehen. Auch hinter den Kulissen übernahm er mehrere Aufgaben: Er war als Mitschöpfer, Co-Executive-Producer und Co-Autor an der Serie beteiligt. Rob selbst ist einem breiten Publikum unter anderem aus Produktionen wie "The West Wing", "Parks and Recreation", "St. Elmo's Fire", "The Outsiders" und "9-1-1: Lone Star" bekannt. Mit "Jason" baut John Owen nun unabhängig von seinem Vater sein eigenes Schauspielprofil aus – und zwar in einem für ihn völlig neuen Genre.

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