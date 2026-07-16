"Tüll und Tränen"-Star Uwe Herrmann teilt Update zum Krebs

Uwe Herrmann (63) meldet sich nach seiner Krebsdiagnose mit einem offenen Gesundheitsupdate zurück: Der aus "Zwischen Tüll und Tränen"-Brautausstatter sprach jetzt im Interview mit RTL darüber, wie es ihm aktuell geht, nachdem er seine Erkrankung im Mai öffentlich gemacht hatte. Damals hatte die Diagnose Merkel-Zellkarzinom bei ihm und seinen Fans für große Sorge gesorgt. Inzwischen kann Uwe aber deutlich positiver auf seinen Zustand blicken. "Mir geht es gesundheitlich blendend. Also richtig gut", betonte er. Ganz vorbei ist die belastende Zeit für das TV-Gesicht dennoch nicht, denn seine Behandlung läuft weiter und die Krankheit bleibt ein Teil seines Lebens.

Auslöser für die Untersuchungen war nach seinen Schilderungen eine auffällige Stelle am Ellenbogen, die zunächst harmlos wirkte. "Das hat mich gekrabbelt, mich gejuckt und sah ganz normal aus wie ein Mückenstich", erklärte Uwe im Interview. Kurz darauf sei die Stelle jedoch stark gewachsen. Erst vermutete der Hautarzt eine Talgdrüse, später folgte dann die erschütternde Diagnose einer aggressiven Form von Hautkrebs. Zwischenzeitlich stand sogar der Verdacht im Raum, der Krebs habe bereits auf die Leber gestreut. Nach weiteren Untersuchungen kam dann aber die Entwarnung: Bei der vermeintlichen Metastase handelte es sich laut RTL um einen Blutschwamm mit einer Zyste. Das Karzinom am Ellenbogen wurde operativ entfernt, zudem nahmen die Ärzte zwölf Lymphknoten heraus, in denen Metastasen gefunden wurden. Zusätzlich möchte sich Uwe bestrahlen lassen und hofft außerdem auf eine Immuntherapie.

Die Krankheit hat Uwes Blick auf sein Leben nach eigenen Worten deutlich verändert. Gegenüber dem Sender merkte er an: "Ich fühle mich gesund. Aber der Krebs wird bleiben." Vor wenigen Monaten hatte er noch offen über seine Ängste gesprochen und sogar erklärt, vorsorglich seinen Nachlass zu regeln. Heute beschreibt der Moderator vor allem, dass er bewusster leben will und den Menschen in seinem Umfeld stärker zeigen möchte, was sie ihm bedeuten. "Du kannst eine Frau zweimal in den Arm nehmen, statt nur einmal. Damit man Vorsprung hat", behauptete er. Damit macht Uwe deutlich, wie sehr ihn die Diagnose auch im Persönlichen geprägt hat.

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Instagram / uweherrmanndresden Uwe Hermann bei einem Krankenhausbesuch im Juli 2026

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Instagram / uweherrmanndresden Uwe Hermann, Mai 2026

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Imago Uwe Herrmann bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat" in der Media City Leipzig, 22.05.2026