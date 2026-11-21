Erika Eleniak (57) überrascht mit einem ungewöhnlich offenen Einblick in ihr Liebesleben. Die Schauspielerin hatte seit 15 Jahren keinen Sex mehr und ist seitdem auch keine neue Beziehung eingegangen. Das verriet sie im Gespräch mit Realitystar Brandi Glanville (54) in deren Show "Brandi Glanville Unfiltered". Hinter ihrer bewussten Entscheidung steckt eine schmerzhafte Erfahrung: die schwierige Trennung von Roch Daigle, dem Vater ihrer Tochter Indyanna. Nach dieser belastenden Zeit wollte der ehemalige Baywatch-Star ihr Kind vor weiterem Liebeskummer und möglichen Trennungsschmerzen bewahren. Deshalb fasste Erika den Entschluss, keinen neuen Mann mehr in das gemeinsame Leben zu lassen. Als Brandi von ihrem ungewöhnlichen Liebesleben erfuhr, zeigte sie sich sichtlich überrascht und hakte genauer nach. Wie es denn um ihr Sexleben stehe? Erika nahm die Frage mit Humor und antwortete mit einer ziemlich drastischen Beschreibung: "Spinnweben. Das ist ein Mausoleum, das fest zugenagelt ist."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte Erika genauer, wie es zu ihrer Entscheidung gekommen war. "Als ich mein Kind bekam und eine schreckliche Trennung und im Grunde eine Scheidung von ihrem Vater durchmachte, habe ich danach nie wieder jemanden gedatet. Und das ist nun buchstäblich 15 Jahre her", erinnerte sie sich. Bei ihrem Entschluss habe für sie stets das Wohl ihrer Tochter Indyanna an erster Stelle gestanden. "Ich habe diese Entscheidung wirklich für meine Tochter getroffen, weil ich nie jemanden daten wollte. Nach dem, was sie durchgemacht hatte, wollte ich einfach niemanden in ihrer Nähe haben", erklärte die 57-Jährige. Sie habe verhindern wollen, dass ein neuer Partner irgendwann wieder aus dem Leben ihrer Tochter verschwindet und ihr damit weiteren Schmerz bereitet. Bereut habe Erika ihre Entscheidung bislang nicht. Sie und Indyanna hätten lange Zeit nahezu rund um die Uhr miteinander verbracht und seien bis heute eng miteinander verbunden. Umso schwerer falle ihr nun das sogenannte Empty-Nest-Syndrom, seit ihre Tochter zunehmend ihren eigenen Weg gehe. Ihr Vater habe allerdings einmal zu bedenken gegeben, dass Erika ihrer Tochter durch ihren Verzicht auf neue Beziehungen möglicherweise auch die Chance auf eine weitere Vaterfigur genommen habe.

Während Erika privat bereits seit vielen Jahren auf Sex und neue Partnerschaften verzichtet, präsentiert sie sich ihren Fans im Internet von einer ganz anderen Seite. Im August 2026 startete sie einen eigenen Account auf OnlyFans. Seitdem veröffentlicht sie dort persönliche und zunehmend freizügige Inhalte. Neben Fotos und Videos teilt sie unter anderem Strandaufnahmen sowie Clips, in denen ihre Füße im Mittelpunkt stehen. Das Geschäft mit der Bezahlplattform scheint sich für die "The Beverly Hillbillies"-Bekanntheit bereits auszuzahlen. Anfang November wurde unter Berufung auf Quellen aus ihrem Umfeld berichtet, Erika habe dort schon knapp 300.000 Dollar (rund 270.000 Euro) eingenommen. Sollte sich dieser Erfolg fortsetzen, könnte ihr OnlyFans-Account innerhalb des ersten Jahres sogar einen Umsatz in Millionenhöhe erzielen.

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Instagram / officialerikaeleniak Erika Eleniak, Schauspielerin

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Imago Erika Eleniak im roten Badeanzug in der Serie "Baywatch"

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