Ilka Bessin (55), die als Kultfigur Cindy aus Marzahn Millionen Menschen zum Lachen brachte, wurde im Internet Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Die Komikerin erzählte dem Express, dass sie online einen Mann kennengelernt habe, der ihr romantisches Interesse vorgaukelte. Mit seiner Aufmerksamkeit gelang es ihm, ihr immer näherzukommen und schließlich sogar Geld aus ihr herauszulocken. Wie leicht sie sich von dem Unbekannten täuschen ließ, schilderte Ilka: "Wenn der mich an dem Nerv kitzelt, dass er mein Vertrauen bekommt – dann ist eh vorbei. Und dann wurde auch bezahlt." Wie viel Geld sie verlor und wann die Bekanntschaft zustande kam, verriet die Entertainerin nicht. Ihre persönliche Geschichte passt zu dem Thema, dem sie sich in der Vox-Dokumentation "Ilka Bessin – Liebesbetrügern auf der Spur" widmete.

Dass hinter einer vermeintlichen Onlineromanze in Wahrheit ein ausgeklügelter Plan stecken kann, wird vielen Betroffenen erst spät bewusst. Beim sogenannten Lovescamming erschleichen sich Kriminelle zunächst Zuneigung, bevor sie unter falschen Vorwänden finanzielle Unterstützung verlangen. Besonders gefährlich sei dabei, dass die Täter menschliche Bedürfnisse gezielt ausnutzen, erklärte Ilka dem Express: "Die Täter docken genau an den Punkten an, wo wir einsam sind oder Sehnsucht nach Liebe haben. In dem Moment schaltet sich der Verstand einfach aus." Wer auf solche Manipulationen hereinfällt, müsse sich keineswegs für leichtgläubig halten. "Das hat nichts mit Dummheit zu tun", stellte sie gegenüber dem Stern klar. Auch ihre eigene Geschichte betrachtet Ilka ohne Scham: "Ich schäme mich auch nicht dafür, denn das kann jedem passieren. Denn wenn du liebst, machst du Dinge, wo du im Nachhinein, wenn du mit Mutti im Garten sitzt, auch manchmal drüber schmunzelst."

Für Ilka steht fest, dass Opfer von Liebesbetrug mit ihren Erlebnissen nicht allein bleiben sollten. Sie empfiehlt, sich Unterstützung im persönlichen Umfeld zu suchen und die Täter bei der Polizei anzuzeigen. "Es kann jedem passieren, und es ist nicht schlimm, wenn du darüber redest und zur Polizei gehst und es zur Anzeige bringst", appellierte sie im Express. Dass die 55-Jährige auch bei anderen Problemen nicht einfach wegschaut, bewies sie bereits 2020. Damals wurde sie während ihrer Teilnahme an Let's Dance im Internet massiv angefeindet. Die verletzenden Kommentare belasteten Ilka so sehr, dass sie einen freiwilligen Ausstieg in Betracht zog. Unterstützung erhielt sie unter anderem von ihrem Tanzshowkollegen Erich Klann (39), der sie öffentlich auf Instagram verteidigte. Statt sich zurückzuziehen, machte Ilka auf Cybermobbing aufmerksam und tanzte sich schließlich bis in die Top Fünf.

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Imago Ilka Bessin, September 2026

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Getty Images Ilka Bessin, TV-Bekanntheit

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