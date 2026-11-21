Katharina Eisenblut (32) und das Backen passen offenbar einfach nicht zusammen. In ihrer Instagram-Story machte der Realitystar jetzt ein ziemlich ehrliches Geständnis: Aus ihrer Küche zu Hause erzählte sie ihren Followern, dass ihr selbst die einfachsten Backprojekte immer wieder misslingen. Dabei hielt sie eine Backmischung für Schokokuchen und eine gläserne Kastenform in den Händen. Sogar Fertigkuchen habe sie schon ruiniert. Katharina gab zu, dass ihr das Backen einiges abverlange. Besonders mit Blick auf die bevorstehenden Geburtstage ihrer Kinder und andere Feierlichkeiten sei sie deshalb verunsichert. Schließlich wolle sie nicht, dass ihre Gäste sofort bemerkten, wenn der Kuchen aus einer Backmischung stamme. Im Gespräch mit einer Person hinter der Kamera nahm sie ihre Backpannen allerdings mit Humor und konnte auch über sich selbst lachen. Gleichzeitig gab sie aber offen zu: "Ist mir auch unangenehm."

Wegen ihrer fehlenden Backkünste ging Katharina sogar so weit, sich selbst als "richtig schlechte Mum" zu bezeichnen. Aufgeben will die zweifache Mutter trotzdem nicht: Den Schokokuchen möchte sie unbedingt selbst zubereiten. Ihre Lage fasste sie in ihrer Story mit einem Augenzwinkern zusammen: "Ich und Backen werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Aber Hauptsache, mit Liebe gemacht, oder?" Trotz der vielen Pannen hat die Sängerin schon ein deutlich schwierigeres Projekt im Blick. Sie würde gerne einmal ein Sauerteigbrot backen. Bisher habe sie sich daran aber noch nicht herangewagt. Kurzerhand suchte sie Hilfe bei ihrer Community und bat ihre Follower um ein möglichst unkompliziertes Brotrezept. Gleichzeitig fragte sie, wer bereits Erfahrung mit dem Brotbacken oder sogar mit selbst gemachtem Sauerteigbrot habe. Auf diesem Weg hofft sie, hilfreiche Ratschläge von erfahrenen Hobbybäckern zu bekommen.

Ganz ohne Erfolgserlebnis in Sachen Lebensmittel blieb Katharinas Tag aber nicht. In einer weiteren Instagram-Story vom selben Tag zeigte sie stolz die allererste Zitrone, die ihr eigener Baum getragen hat. In ihrem hellen Wohnraum hielt sie die aufgeschnittene Frucht in die Kamera und probierte sie direkt. Sichtlich begeistert zeigte sie sich von ihrer ersten eigenen Zitronenernte. Die Frucht sei zwar ziemlich sauer, schmecke aber dennoch gut, erzählte sie ihren Followern. Besonders stolz sei sie darauf, dass die Zitrone von ihrem eigenen Baum stamme. Besonders gut kam bei ihr an, dass die Zitrone direkt aus dem eigenen Wohnzimmer stammt. Bei ihrer ersten eigenen Zitronenernte konnte sich Katharina also über einen Erfolg freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic und ihren zwei Kindern, Dezember 2025

Anzeige Anzeige