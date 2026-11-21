Im Rechtsstreit von Prinzessin Märtha Louise (55) und Durek Verrett (52) gibt es eine überraschende Wendung: Die vier Personen, die das Paar in den USA verklagt hat, stehen plötzlich ohne ihren Anwalt da. Jean-Paul Jassy bestätigte der Zeitung Dagbladet per SMS seinen Rückzug: "Es ist richtig, dass ich die Parteien nicht länger vertrete." Für die Betroffenen kommt dieser Schritt zu einem heiklen Zeitpunkt. Bereits im Dezember sind am Los Angeles Superior Court Gerichtstermine angesetzt. Bis dahin müssen sie kurzfristig eine neue Rechtsvertretung finden. Brisant ist dabei vor allem ein Detail: Jean-Paul soll vor seinem Abgang keine formelle Klageerwiderung im Namen seiner bisherigen Mandanten eingereicht haben. Das geht laut Nettavisen aus den Gerichtsunterlagen hervor. Reagieren die Beschuldigten nicht rechtzeitig, könnten ihnen womöglich erhebliche finanzielle Konsequenzen drohen.

Märtha Louise und Durek hatten die vier Personen aus Dureks früherem Umfeld im Oktober auf knapp 73 Millionen Euro verklagt. Auf der Liste der Beklagten stehen Dureks Ex-Partner Henry "Hank" Greenberg, seine Halbschwester Demetria de La Nuit, seine ehemalige Managerin Tiana Griego sowie sein früherer Freund und Geschäftspartner Eric Nies. In dem Verfahren geht es unter anderem um mutmaßliche Verleumdung und mögliche Verstöße gegen Verschwiegenheitsvereinbarungen. Aus welchem Grund Jean-Paul das Mandat abgegeben hat oder ob er womöglich entlassen wurde, ist laut Dagbladet bislang unklar. Ungewiss ist zudem, wie es mit einer GoFundMe-Kampagne weitergeht, die Geld für die Anwaltskosten sammeln soll. Der Anwalt war dort als offizieller Empfänger eingetragen. Die gesammelten Beiträge sollten demnach auf sein Mandantenkonto überwiesen werden. Bislang kamen 1.241 Euro zusammen, während das erklärte Spendenziel bei 50.000 Euro liegt. Ob das Geld nun an eine neue Rechtsvertretung weitergeleitet werden kann, ist bisher offen.

Alle vier Beklagten waren zu unterschiedlichen Zeiten eng mit Durek verbunden. Neben einer früheren Liebesbeziehung und der familiären Verbindung bestanden langjährige Freundschaften und geschäftliche Kontakte. Tiana, die hinter der Spendenaktion steht, war von 2012 bis 2017 fünf Jahre lang als Managerin für Durek tätig. Die Gruppe bestreitet die gegen sie erhobenen Vorwürfe und kündigt an, sich vor Gericht zur Wehr zu setzen. "Wir weisen die Behauptungen zurück und haben die Absicht, uns zu verteidigen. Wir sind kein Medienunternehmen, kein Unternehmen und kein Königshaus", erklärten die Beklagten gegenüber Dagbladet. Weiter hieß es in ihrem Statement: "Wir sind vier Menschen, die zu verschiedenen Zeitpunkten und mit unseren eigenen Worten von unseren eigenen Erfahrungen mit Durek berichtet haben." Wer die Verteidigung künftig übernehmen wird, steht bislang nicht fest. Wegen der bevorstehenden Termine in Los Angeles müssen die vier nun allerdings zeitnah einen neuen Anwalt finden.

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Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett treffen zur Trauerfeier für Prinzessin Astrid in der Ris-Kirche in Oslo ein

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Instagram / iam_marthalouise Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im Dezember 2024

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