Netflix fährt zum Jahresende noch einmal groß auf und füllt den Dezember 2026 mit zahlreichen Serien, Filmen, Dokumentationen und Liveevents. Wie der Streamingdienst in seiner Programmvorschau bekannt gab, zählt die sechste und zugleich finale Staffel von Emily in Paris zu den größten Highlights. Damit endet die Geschichte der Serie noch vor dem Jahreswechsel. Doch auch abseits davon ist das Serienangebot gut gefüllt. Geplant sind unter anderem eine achtteilige Adaption von Jhumpa Lahiris Kurzgeschichtensammlung "Unaccustomed Earth", die zehnte Staffel von Selling Sunset, die zweite Staffel von "The Cage" und die vierte Staffel von "Maestro in Blue". Auch Filmfans kommen auf ihre Kosten. Sie können sich etwa auf "Longlegs", "Renfield", "Book Club: The Next Chapter" und "The Good Boss" freuen.

Neben den Neustarts erweitert Netflix auch seinen Katalog deutlich. Dazu zählen Klassiker wie "Edward Scissorhands", "Big Fish", "Burlesque" und "Coyote Ugly", aber auch "Spring Breakers", "The Emoji Movie" sowie "Now You See Me" samt Fortsetzung. Für Animationsfans stehen alle vier bisherigen "Shrek"-Filme, "Dr. Seuss's The Grinch", die 16. Staffel von "CoComelon" und Staffel acht von "CoComelon Lane" bereit. Wer lieber Serienklassiker schaut, kann sich auf alle sechs Staffeln von "2 Broke Girls", alle fünf Staffeln von "The Wayans Bros." und die Staffeln eins bis vier von "Eastbound & Down" einstellen. Live wird es bei "Tyson Fury vs. Anthony Joshua", der Auslosung zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 und zwei NFL-Spielen am ersten Weihnachtstag. Dann treffen die Buffalo Bills auf die Denver Broncos und die Green Bay Packers auf die Chicago Bears. Außerdem angekündigt sind die finale Band-Doku "KISS: End of the Road", die zweite Staffel von "The Later Daters", "The Murder of JonBenét Ramsey" und Staffel sieben von "My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman".

Bereits zuvor angekündigt wurde die sechsteilige Miniserie "Stolz und Vorurteil", die nun ebenfalls Teil des Dezemberprogramms ist. Alle Episoden der Neuverfilmung erscheinen am 3. Dezember 2026 auf Netflix. In der Hauptrolle ist Emma Corrin (30) als eigenwillige Elizabeth Bennet zu sehen. Jack Lowden (36) ist als Mr. Darcy zu sehen, während Olivia Colman (52) Elizabeths Mutter Mrs. Bennet verkörpert. Für Emma ist es nicht das erste große Projekt beim Streamingdienst. Bekannt wurde der Schauspielstar einem breiten Publikum durch die Rolle der Prinzessin Diana (†36) in der Netflix-Serie The Crown. Darin schlüpfte Emma in die Rolle von Prinzessin Diana und verkörperte die junge Royal in der Zeit ihrer Beziehung und Ehe mit Prinz Charles (78). Mit "Stolz und Vorurteil" widmet sich Netflix erneut dem berühmten Roman von Jane Austen.

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Getty Images Das Netflix-Logo

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Caroline Dubois / Netflix Lily Collins als Emily in "Emily in Paris" Staffel 6

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