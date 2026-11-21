Die Ermittlungen rund um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) erreichen nun auch eines der bekanntesten Anwesen der britischen Royals. Laut Sky News hat die schottische Polizei erstmals öffentlich bestätigt, dass sie einem konkreten Verdacht auf Menschenhandel auf Schloss Balmoral in Aberdeenshire nachgeht. Hintergrund der neuen Ermittlungen sind zusätzliche Informationen, die bei den Behörden eingegangen sind. Im Zuge der sogenannten Balmoral-Ermittlungen soll nun geklärt werden, ob auf dem Anwesen der Königsfamilie tatsächlich Frauen Opfer von Menschenhandel wurden. Hinter den mutmaßlichen Machenschaften soll der 2019 verstorbene Unternehmer Jeffrey gesteckt haben. Über seine Freundschaft mit Andrew Mountbatten-Windsor (66), dem Bruder von König Charles (78), soll er Zugang zu dem Schloss erhalten haben. Damit gehen die Nachforschungen deutlich über die bisherige Prüfung hinaus, ob Jeffrey das Anwesen überhaupt besucht hat.

Polizeichefin Jo Farrell äußerte sich gegenüber Sky News zum aktuellen Stand der Ermittlungen: "Wir prüfen die Informationen, die wir von den Beteiligten erhalten haben, werden ihnen weiter nachgehen und entscheiden, welche Schritte unternommen werden müssen." Damit erhebt die Polizei erstmals öffentlich den Verdacht, dass es auf dem königlichen Anwesen zu Menschenhandel gekommen sein könnte und Andrew sowie der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey damit in Verbindung stehen könnten. Zusätzliche Brisanz erhält der Fall durch Aufnahmen, die bereits zuvor im Zusammenhang mit US-Ermittlungen bekannt geworden waren. Darauf sollen Jeffrey und seine langjährige Vertraute Ghislaine Maxwell (64) im Jahr 1999 auf dem königlichen Anwesen zu sehen sein. Ghislaine wurde später wegen ihrer Beteiligung am sexuellen Missbrauch und Menschenhandel im Umfeld Epsteins verurteilt.

Bereits zuvor hatte die schottische Polizei gegenüber GB News eingeräumt, Hinweise auf mutmaßliche Aufenthalte Andrews auf Balmoral gemeinsam mit Jeffrey und Ghislaine erhalten zu haben. Damals steckten die Ermittlungen allerdings noch in einem frühen Stadium. Durch die neuen Angaben rückt nun der konkrete Verdacht des Menschenhandels in den Mittelpunkt. Balmoral Castle gehört seit 1852 der britischen Königsfamilie. Königin Victoria und Prinz Albert erwarben das Anwesen in den schottischen Highlands, das bis heute zum Privatbesitz des Monarchen zählt. Andrew selbst weist jegliches Fehlverhalten zurück. Wie

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Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London

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