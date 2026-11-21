Neue Sorge um Hartmut Engler (64): Der PUR-Frontmann muss kurz vor dem Start der großen Tournee gleich zwei geplante Auftritte aus gesundheitlichen Gründen absagen. Betroffen ist zum einen die "Giovanni Zarrella Show", die am Samstag, 21. November, live aus Offenburg übertragen wird. Zum anderen fehlt der Sänger auch bei der Aufzeichnung des ZDF-Specials "Abenteuerland – Ein Abend für PUR" am 25. November. In einer persönlichen Erklärung wendet sich Hartmut an seine Fans und macht deutlich, wie sehr ihn der erneute Ausfall belastet. "Es tut mir unendlich leid, dass ich krankheitsbedingt am Samstag nicht bei der Giovanni Zarrella Show und auch nicht beim PUR-Special in der kommenden Woche dabei sein kann", erklärt der Sänger. Die beiden Termine absagen zu müssen, falle ihm wirklich schwer. Zugleich betont er, alles dafür zu tun, bis zum Tourstart wieder vollständig fit zu sein. Auf das Wiedersehen mit dem Publikum beim ersten Konzert in Ludwigsburg freue er sich bereits sehr.

Die Tournee soll weiterhin am 30. November in Ludwigsburg beginnen. Ob Hartmut nach den beiden kurzfristigen Absagen tatsächlich wie geplant auf der Bühne stehen kann, ist allerdings vorerst offen. Bereits Anfang November hatte der Musiker gegenüber Bild über die körperlichen Herausforderungen eines Konzerts gesprochen. "Ich habe mir Gedanken gemacht, wie stark mein Herz durch das Singen und meine Bewegungen auf der Bühne gestresst wird", erklärte er. Körperlich fühle er sich zwar bereit für die Tour, doch bestimmte Belastungen ließen sich im Vorfeld nicht erproben. "Dazu zählen das Adrenalin und die Aufregung. Diese Dinge werde ich erst merken, wenn ich wieder auf der Bühne stehe", schilderte Hartmut. Das ZDF hat inzwischen umgeplant: Das eigentlich als PUR-Rückblick gedachte Special am 25. November wird nun als reguläre Ausgabe aufgezeichnet. Giovanni begrüßt dann unter anderem Peter Maffay (77), Johannes Oerding (44), Howard Carpendale (80), Anastacia (58), Delta Goodrem (42), Vanessa Mai (34) und LEA.

Hartmut hatte erst Anfang November öffentlich gemacht, dass er im November 2025 einen schweren Herzinfarkt erlitten hatte. Dieser hätte ihn nach eigenen Angaben beinahe das Leben gekostet. Zeitweise war dadurch ungewiss, wie es mit seiner Karriere und mit PUR weitergehen würde. Die Genesung des Sängers zog sich über mehrere Monate hin. Geblieben ist eine Herzschwäche, wegen der er nach eigenen Angaben jeden Tag elf Tabletten schlucken muss. Hinzu kommen Beschwerden an beiden Knien: Hartmut leidet an Arthrose, die seine Beweglichkeit einschränkt und zeitweise sogar den Einsatz eines Gehstocks erforderlich macht. Bisherigen Angaben zufolge hält er die Beschwerden mithilfe von Schmerzmitteln und Physiotherapie unter Kontrolle. Nun stehen für ihn zunächst die weitere Erholung und der anvisierte Tourauftakt in Ludwigsburg im Mittelpunkt.

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Imago PUR-Sänger Hartmut Engler bei "PUR & Friends" am 6. September 2025 in der VELTINS-Arena

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Imago Hartmut Engler singt mit PUR am 9. August 2024 auf der Kunst!Rasen-Bühne in Bonn-Gronau

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