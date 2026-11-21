Robert Pattinson (40) soll bereits für seinen nur zweistündigen Screentest als neuer James Bond außergewöhnlich gut bezahlt worden sein. Angeblich überwiesen die Amazon MGM Studios dem britischen Schauspieler eine Million US-Dollar, damit er überhaupt für die begehrte Rolle vorsprach. Belegt ist die stolze Summe bislang nicht. Das Gerücht kam jedoch bereits kurz nach der offiziellen Bekanntgabe des Schauspielers als neuer 007 zu Beginn dieser Woche auf. Mehrere Medien griffen die Behauptung auf, darunter der britische Mirror. Amazon MGM hat die angebliche Millionengage allerdings weder bestätigt noch dementiert. Auch die offizielle Mitteilung zur Besetzung des neuen Bonds enthielt keinerlei Angaben zu finanziellen Details. Ob Robert tatsächlich eine siebenstellige Gage allein für sein Vorsprechen erhalten hat, bleibt damit vorerst offen.

Ursprung der Behauptung ist ein Beitrag des X-Users Enty, der US-Medien zufolge als Anwalt für die Hollywood-Klatschseite Crazy Days and Nights tätig ist. Aus rechtlichen Gründen nennt er in seinem Beitrag zwar keinen Namen, die Andeutungen sind jedoch eindeutig: Amazon MGM habe den Darsteller "so sehr" als Bond gewollt, "dass sie ihm eine Million Dollar nur für einen zweistündigen Screentest gezahlt haben. Sie haben ihn BEZAHLT, damit er vorspricht". Dass es aufwendige Probeaufnahmen gab, bestätigte Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) sogar höchstpersönlich. Auf der von Semafor veranstalteten Konferenz "Silicon Valley & The World" erzählte er, die fünf Finalisten hätten "echte, altmodische Probeaufnahmen" absolviert – "in vollem Kostüm, mit echten Sets". Das Insiderportal Puck berichtet ebenfalls von einer Ausnahmeregelung für Robert: Er soll nur für drei Bond-Filme unterschrieben haben, während sich die anderen Finalisten für vier Filme hätten verpflichten müssen. Außerdem soll sein Honorar höher ausfallen als das seiner Mitbewerber. Eine konkrete Summe nannte das Portal jedoch nicht.

Von seiner neuen Aufgabe soll Robert erst am Sonntag erfahren haben – und damit nur rund zwei Tage vor der öffentlichen Verkündung. Bei den entscheidenden Probeaufnahmen im Oktober in den Bray Studios setzte sich der Twilight-Star demnach gegen Jack Lowden (36), Callum Turner (36), Josh O'Connor (36) und Nicholas Hoult (36) durch. Regisseur Denis Villeneuve (59) sowie die Produzenten Amy Pascal (68) und David Heyman (65) nahmen die Kandidaten dabei genau unter die Lupe. Die Bewerber mussten unter anderem Stunts und Dialogszenen meistern. Zudem achteten die Verantwortlichen darauf, wie die Schauspieler vor der Kamera wirkten. Robert soll Berichten zufolge erst vergleichsweise spät in die engere Auswahl gerückt sein. Während der aufwendigen Tests konnte er die Verantwortlichen aber offenbar von sich überzeugen und sich die Nachfolge als 007 sichern. Damit übernimmt er eine der bekanntesten Rollen der Filmgeschichte – ungeachtet der weiterhin unbelegten Behauptung, schon sein zweistündiges Vorsprechen sei mit einer Million US-Dollar vergütet worden.

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Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

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Imago Robert Pattinson kommt am Casino-Anleger in Venedig an

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