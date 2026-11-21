Germain Wolf (25) sorgt mit einer vielsagenden Andeutung für Spekulationen um sein Liebesleben. In einem Interview mit Promiflash bei "The Ultimate Hype" reagierte der Realitystar auf die Frage, ob es aktuell eine Frau in seinem Leben gebe, mit einem Schmunzeln. Seine Antwort blieb jedoch ziemlich geheimnisvoll: "Eventuell. Eventuell. Wer weiß, wer weiß." Weitere Einzelheiten wollte er nicht preisgeben. Stattdessen betonte er, sein Liebesleben künftig bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten zu wollen. Ob Germain tatsächlich wieder vergeben ist, bleibt somit vorerst offen.

Seine Entscheidung, sein Liebesleben künftig aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, hat für Germain einen konkreten Hintergrund: "Ich halte jetzt mein Liebesleben privat, glaube ich. Die letzten ganzen Dinge machen alle keinen Sinn", erklärte er gegenüber Promiflash. Dabei übte er auch deutliche Kritik an früheren Bekanntschaften. Diese würden nach dem Kontakt öffentlich über ihn sprechen, um selbst Aufmerksamkeit zu bekommen. "Die kletten sich an mich. Und danach versuchen sie irgendwie durch 20 Statements ein bisschen Klicks mitzunehmen. Ist nicht so mein Film", stellte der Realitystar klar. Gerade innerhalb der Reality-TV-Szene gestalte sich die Partnersuche für ihn schwierig. Schließlich würden Trennungen dort häufig alles andere als friedlich verlaufen. "Wenn man sich in der Öffentlichkeit kennengelernt hat und sich dann trennt, ist es meistens im Beef. Und es ist halt eine Schlammschlacht, finde ich nicht so geil", erklärte Germain offen.

Zuletzt hatte Germains Liebesleben nach dem Finale von Are You The One – Reality Stars in Love für einige Schlagzeilen gesorgt. Ende Oktober erhob seine damalige Show-Mitstreiterin Alexandra Leonhard auf Instagram schwere Vorwürfe gegen ihn. In einem ausführlichen Statement schilderte sie ihre persönlichen Erfahrungen mit Germain während der Dreharbeiten in Thailand und in den darauffolgenden Monaten. Ihren Schritt an die Öffentlichkeit erklärte die Influencerin damit, dass beim Wiedersehen der Datingshow nicht ausreichend Sendezeit zur Verfügung gestanden habe, um ihre Erlebnisse ausführlich zu schildern.

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Imago Germain Wolf bei der Weltpremiere von Peter Schillings 360°-Fulldome-Show im Zeiss-Großplanetarium, Berlin, 16.10.2025

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Germain Wolf

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