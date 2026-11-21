Carrie Coon (45) findet deutliche Worte zum Jugendwahn in der Traumfabrik. In einem aktuellen Interview kritisiert die Schauspielerin, wie sehr sich Hollywood auf ein junges Aussehen versteift. Mit dem Thema Altern beschäftigte sich Carrie schon im Jahr 2025 in einem anderen Interview. Mit damals 44 Jahren gab sie offen zu, dass es ihr unangenehm sei, sich selbst in hoher Bildauflösung zu sehen. Das gelte, obwohl die Kultur Frauen etwas ganz anderes über das Älterwerden vermittle. Ihre Einstellung brachte sie damals so auf den Punkt: "Authentizität ist ausdrucksstärker als jede Art von technischer Veränderung, die man an seinem Gesicht oder seinem Körper in Betracht ziehen könnte." Vor allem stört sie laut OK! Magazine, was kosmetische Eingriffe mit der Schauspielkunst machen. Nach Meinung des "The White Lotus"-Stars kommt beim Publikum weniger Gefühl an, wenn das Gesicht kaum noch Regungen zeigt. "Wenn ich eine Schauspielerin sehe, die damit schon so weit gegangen ist, dass ich erlebe, wie sich ihr Gesicht nicht bewegt, empfinde ich bei ihrer Darstellung nicht so viel Mitgefühl", erklärt Carrie.

Ihre Kritik begründet die Darstellerin damit, wie Mimik auf Zuschauer wirkt. Sieht sie ein Gesicht, das wie erstarrt aussieht, fehlen ihr die Spiegelneuronen, die beim Nachempfinden einer Rolle eine wichtige Rolle spielen. Stattdessen nimmt sie bei solchen Gesichtern vor allem etwas anderes wahr: die Sorge vor dem Älterwerden und dem Tod. "Oh, ich sehe deine Angst. Du hast Angst, zu sterben, und du hast Angst, alt zu werden", beschreibt Carrie ihre Gedanken in solchen Momenten. Für sich selbst hat sie eine klare Entscheidung getroffen: Sie will in Würde altern und auf Eingriffe verzichten. Dafür würde sie sogar Nachteile im Job in Kauf nehmen. "Ich schätze, das bedeutet, dass ich mich persönlich dafür entscheide, nichts an mir machen zu lassen, und vielleicht bedeutet das, dass meine Karriere nur noch fünf Jahre dauert. Na und, dann mache ich eben etwas anderes", stellt sie klar. Verurteilen will sie andere Frauen für ihre Entscheidungen aber nicht. "Natürlich sollten Frauen tun, was sie tun möchten, um sich bestmöglich zu fühlen und nicht depressiv zu sein", betont sie.

Trotzdem wünscht sie sich, dass man genauer hinschaut, welche gesellschaftlichen Erwartungen hinter dem Wunsch nach Behandlungen stecken. "Es lohnt sich jedoch, zu hinterfragen, was wir verinnerlicht haben und woher diese Entscheidung kommt", gibt die Schauspielerin zu bedenken. Statt auf Spritzen vertraut sie auf Hautpflege mit wissenschaftlicher Grundlage. "Aber ich werde mir nichts ins Gesicht spritzen lassen. Es ist einfach ... ich finde es beängstigend und seltsam", erklärte sie. Auch bei ihrem neuen Film "The Liberation" steht für sie emotionale Nähe im Mittelpunkt. Darin spielt sie an der Seite von Lily James (37) die Figur Rita Cooper, die Anführerin einer Frauenkommune. "Empathie ist das ganze Spiel. Und Empathie ist das, was uns am meisten fehlt", sagt Carrie dazu im aktuellen Interview.

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Imago Carrie Coon bei der "Women in Hollywood"-Feier von ELLE im Beverly Wilshire in Los Angeles

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Imago Carrie Coon bei der Vorführung von "The Liberation" auf dem 70. BFI London Film Festival

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