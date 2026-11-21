Die Verlobung von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) jährt sich im November 2026 zum 16. Mal. Grund genug, einen genaueren Blick auf die Geschichten hinter den Verlobungsringen der Royals zu werfen. Die funkelnden Schmuckstücke sind nämlich oft weit mehr als nur ein Liebesbeweis. Als William um Kates Hand anhielt, steckte er ihr den berühmten blauen Saphirring seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (†36) an den Finger. So ließ er die Erinnerung an sie ganz sichtbar in die eigene Liebesgeschichte einfließen. Auch Prinz Harry (42) bezog seine Mutter in den Ring für Herzogin Meghan (45) ein. Neben dem großen Mittelstein befinden sich zwei kleinere Edelsteine aus Dianas persönlicher Schmucksammlung. Der zentrale Diamant wiederum kommt aus Botswana. Das afrikanische Land hat für Harry und Meghan eine besondere Bedeutung, denn dort verbrachten sie ihre ersten gemeinsamen Ferien. Damit vereint der Ring Erinnerungen an ihre eigenen Anfänge und an Harrys Mutter.

In anderen Königshäusern spielen dagegen vor allem Farben eine Rolle, die auf die jeweilige Heimat verweisen. So entschied sich der niederländische König Willem-Alexander (59) bei seinem Antrag an Königin Máxima (55) für einen ovalen Diamanten in Orange. Die Farbe steht für die Niederlande. Ein ähnliches Prinzip verfolgte König Frederik X. (58) von Dänemark: Er schenkte Königin Mary (54) einen Ring, auf dem ein weißer Diamant mit zwei roten Rubinen kombiniert ist. Zusammen bilden die Steine die Farben der dänischen Flagge ab. Deutlich zurückhaltender fiel hingegen die Wahl von König Felipe VI (58). aus. Er überreichte Königin Letizia (54) vor 23 Jahren einen modernen Ring aus Weißgold, der mit Diamanten im Baguetteschliff besetzt ist. Das rundum mit Steinen versehene Design wird als Ewigkeitsring bezeichnet. Letizias Ring soll einen Wert von ungefähr 4.000 Euro haben und setzt damit weniger auf einen dominanten Mittelstein als auf eine klare, durchgängige Gestaltung.

Auch im Verlobungsring von Mette-Marit steckt viel Familiengeschichte. Der damalige Kronprinz Haakon überreichte ihr ein Schmuckstück mit Rubinen und Diamanten, das in der norwegischen Königsfamilie schon über mehrere Generationen weitergegeben worden war. Ihren Anfang nahm die Geschichte des Rings bei Haakons (53) Großvater, dem späteren König Olav V. Er hielt damit einst um die Hand von Prinzessin Märtha an. Jahre später griff auch der inzwischen verstorbene König Harald V. (†89) auf das Erbstück zurück. Er machte mit dem Ring Sonja Haraldsen (89) einen Antrag, die später als Königin Sonja an seiner Seite stand. Als Haakon das Schmuckstück schließlich an Mette-Marit (53) weitergab, kam eine weitere Liebesgeschichte hinzu. Damit steht das Schmuckstück heute für drei Paare der norwegischen Königsfamilie.

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Getty Images Prinzessin Kate trägt ihre vier Ringe, Wimbledon 2025

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Getty Images Verlobungsring von Prinzessin Kate

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