Russell Brand (51) soll auch nach seiner Verurteilung noch ein beträchtliches Vermögen besitzen. Das Portal Celebrity Net Worth schätzt es mit Stand November 2026 auf rund 20 Millionen US-Dollar. Eine eigene aktuelle Einschätzung des Magazins Forbes liegt bislang nicht vor. Wie viel Geld und Besitz der Comedian tatsächlich hat, lässt sich aus der Schätzung allein allerdings nicht ableiten. Der britische Schauspieler und Autor wurde wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Nach dem Schuldspruch wurde er in Gewahrsam genommen und zunächst im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth untergebracht. Neben seiner Haftstrafe rücken inzwischen auch seine finanziellen Verhältnisse in den Fokus. Dabei geht es vor allem darum, welcher Teil seines über Jahrzehnte aufgebauten Vermögens ihm angesichts möglicher Forderungen erhalten bleiben könnte.

Seine Karriere als Comedian begann Russell um das Jahr 2000. Einem größeren Publikum wurde er später durch die Moderation von "Big Brother's Big Mouth" bekannt. Weitere Einnahmen brachten ihm die MTV Video Music Awards, die er 2008 und 2009 moderierte, sowie Filmrollen in "Nie wieder Sex mit der Ex", "Männertrip", "Arthur" und "Rock of Ages". Auch als Synchronsprecher arbeitete er an erfolgreichen Produktionen mit, darunter "Ich – Einfach unverbesserlich" und "Trolls". Später folgten "Tod auf dem Nil", "Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss" und "Under the Boardwalk". Als die Hollywoodangebote ab etwa 2022 weniger wurden, konzentrierte sich Russell stärker auf eigene Inhalte. Dazu zählen die Kommentarreihe "The Trews", der Podcast "Under the Skin", die Rumble-Sendung "Stay Free With Russell Brand" und sein Comedyspecial "Brandemic" von 2023. Eine Entscheidung, mit der er zur Herausgabe seines Vermögens verpflichtet wird, ist bislang nicht bekannt. Ob mögliche Entschädigungsforderungen finanzielle Folgen für ihn haben werden, bleibt damit offen.

Seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe soll Russell rund zehn Millionen Euro aus seinem Unternehmen Pablo Diablo's Legitimate Business Firm entnommen haben. Wohin das Geld geflossen ist und wofür es verwendet wurde, ist nicht bekannt. Auch die Höhe möglicher Entschädigungsforderungen steht bislang nicht fest. Laut Daily Mail geht aus Gerichtsunterlagen außerdem hervor, dass Russell am 15. September die Übertragung seines Landhauses in Oxfordshire auf seine Ehefrau Laura Gallacher (39) beantragte. Das war etwa einen Monat vor Prozessbeginn. Der Wert der Immobilie wird auf rund 6,7 Millionen US-Dollar geschätzt. Welche Bedeutung dieser Antrag und die berichteten Entnahmen für mögliche spätere Forderungen haben könnten, ist bislang ungeklärt. Aus den genannten Vorgängen allein lässt sich weder ableiten, welchen Zweck Russell damit verfolgte, noch ob und in welchem Umfang sein Vermögen für solche Ansprüche herangezogen werden könnte.

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Getty Images Russell Brand, Schauspieler

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Getty Images Russell Brand, Comedian

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