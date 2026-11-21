Vom Campingplatz ins Fünf-Sterne-Resort: Christina (36) und Luca Hänni (32) gönnen sich gerade eine ganz besondere Auszeit. Noch im Frühjahr waren die beiden mit ihrer kleinen Tochter ganz bodenständig im Wohnmobil durch Italien gereist. Damals gehörten Pizza aus dem Karton, Gummistiefel und wechselhaftes Campingwetter zum Urlaubsalltag der Familie. Jetzt sieht das ganz anders aus: Die Tänzerin, der Sänger und ihr Kind genießen derzeit Luxus pur auf den Malediven. Ihre Unterkunft hat sogar einen eigenen kleinen Pool, dazu lockt das türkisfarbene Wasser des Indischen Ozeans. Bis zur Erholung im Paradies war allerdings Geduld gefragt. Nach einer langen Anreise gelangte die Familie zunächst per Flugzeug und anschließend mit dem Boot zu ihrem Resort im Dhaalu-Atoll im Südwesten der Inselgruppe. Erste Eindrücke von der Traumkulisse veröffentlichten Christina und Luca bereits in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag. Dazu schrieben sie: "Nach einer langen und abenteuerlichen Reise im Paradies angekommen."

Während Luca den ersten Ferientag mit einer Massage begann, hielt Christina die tropische Kulisse und das Meer begeistert in einem Video fest. Wie besonders sich die Reise für sie anfühlt, machte die Tänzerin ebenfalls in einem Social-Media-Beitrag deutlich: "Ich kann nicht glauben, dass das gerade mein Leben ist." Hinter der Familie liegen anstrengende Wochen. Innerhalb kurzer Zeit erkrankte die Tochter gleich zweimal an einer Mittelohrentzündung. Luca war in dieser Zeit beruflich im Ausland unterwegs. Christina musste sich deshalb allein zu Hause um ihr Kind und gleichzeitig um ihre beruflichen Verpflichtungen kümmern. Damals gab sie offen zu, völlig am Limit zu sein. Zugleich sprach sie allen alleinerziehenden Müttern ihren größten Respekt aus.

Kennengelernt hatten sich Christina und Luca im Jahr 2020 bei Let's Dance. In der RTL-Show traten die beiden als Tanzpaar an und verliebten sich während ihrer gemeinsamen Zeit. Für die Beziehung verließ die Tänzerin Köln und zog in Lucas Schweizer Heimat Thun. Dort bezogen die beiden später auch ihr gemeinsames Traumhaus. Im August 2023 folgte die Hochzeit: Christina und Luca gaben sich im italienischen Piemont das Jawort. Ihr Familienglück wurde Mitte Juni 2024 durch die Geburt ihrer Tochter komplett. Seitdem zeigen Christina und Luca ihren Fans immer wieder ausgewählte Momente aus ihrem Familienalltag. Auch von ihren gemeinsamen Reisen teilen die beiden regelmäßig Eindrücke im Netz.

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Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

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Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni posieren als Kandidaten von "Game of Switzerland - Das Prominentenspecial"

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