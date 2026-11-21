Claudia Schmutzler (60) denkt auch mit 60 Jahren noch lange nicht ans Aufhören – weder auf der Bühne noch vor der Kamera. Ab dem 24. November steht die Schauspielerin, die Millionen Fernsehzuschauern aus "Für alle Fälle Stefanie" bekannt ist, wieder auf der Bühne in Dresden. In Lo Malinkes Komödie "Winterspeck" gehört die gebürtige Dresdnerin erneut zum Ensemble und verkörpert die Rolle der Karin. Ihre Figur hat den plötzlichen Tod ihres Ehemannes zu verkraften und fühlt sich dem ersten Weihnachtsfest ohne ihn nicht gewachsen. Deshalb flieht sie gemeinsam mit zwei anderen Frauen vor dem Festtagstrubel – und zwar ausgerechnet in ein Fitnessstudio. Doch neben ihren Auftritten im Fernsehen und auf der Bühne hat sich Claudia inzwischen ein weiteres berufliches Standbein aufgebaut: Sie arbeitet als Coach und Dozentin und gibt dabei ihre Erfahrungen aus mehr als drei Jahrzehnten im Showbusiness weiter.

Der große Durchbruch gelang Claudia 1991 mit ihrer Rolle als Jacqueline Struutz in der Kultkomödie "Go Trabi Go". Ein Jahr später stand sie auch für die Fortsetzung vor der Kamera. Die Dreharbeiten in Bayern und Italien bedeuteten für sie zugleich die erste Reise in den Westen. "'Go Trabi Go' war meine erste Fahrt in die Welt. Rom hat mich erschlagen. Abends nach Drehschluss durch die Stadt zu laufen, war gigantisch und schon fast zu viel", erinnerte sie sich gegenüber Bild. 1996 übernahm sie schließlich die Hauptrolle der Krankenschwester Stephanie Wilde in "Für alle Fälle Stefanie" und wurde damit zum Serienstar. "Es war einfach eine geile Zeit", schwärmte sie rückblickend in der "Webtalkshow – Promis, Positionen & echte Gespräche". Von 2005 bis 2017 verkörperte sie zwölf Jahre lang Kriminalhauptkommissarin Katrin Börensen in "SOKO Wismar". Später folgten unter anderem eine Hauptrolle in Rote Rosen und ein Gastauftritt in "SOKO Leipzig". Während einer längeren Drehpause leitete sie an der BT-Academy in Berlin Tagesseminare zum Thema Körpersprache und bildete weitere Coaches aus.

Auch abseits ihrer Karriere sorgte Claudia zuletzt für Schlagzeilen. Kurz vor ihrem 60. Geburtstag gab sie sich im September im Rahmen einer symbolischen Zeremonie selbst das Jawort. Auf Instagram präsentierte sie sich im weißen Brautkleid, mit Blumenstrauß und umgeben von Gästen. "Am 18. September 2026 habe ich mir selbst nach jahrzehntelanger Recherche und eindeutigen Ergebnissen das Jawort gegeben. Nicht aus Mangel, nicht aus Trotz, dafür mit Größe, Kompetenz und ohne falsche Bescheidenheit", schrieb sie dazu. Zudem ergänzte sie: "Ich danke allen, die mir auf meinem Weg ins Licht geholfen haben." Die Schauspielerin hat zwei Kinder. Ihre Tochter Charley Ann gewann 2014 die vierte Staffel von The Voice of Germany und ist ebenfalls als Schauspielerin tätig. Dabei wurde sie auch von ihrer Mutter als Schauspielcoach unterstützt. Sohn Constantin hingegen interessiert sich laut Claudia nicht für das Showbusiness. Eine weitere wichtige Rolle in ihrem Leben spielt Poledance, das später auch Einfluss auf ihre Arbeit nahm. In der Talkshow "Riverboat" erklärte sie: "Das Poledancing war eine Challenge, wieder in meinen Selbstwert als Frau zu kommen."

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Claudia Schmutzler als Schwester Stefanie, 2000

Anzeige Anzeige

Christian Marquardt / ActionPress Claudia Schmutzler, Schauspielerin

Anzeige Anzeige