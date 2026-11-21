Wolke Hegenbarth (46) würde für ihre Kultserie "Mein Leben & ich" ohne Zögern wieder vor die Kamera treten. Die Schauspielerin kann sich eine Rückkehr in ihre Paraderolle Alex, die inzwischen knapp 41 Jahre alt wäre, bestens vorstellen. Im Podimo-Videopodcast "tigges trifft" von Sebastian Tigges (42) verriet sie jetzt, dass es bereits erste Gespräche und Überlegungen zu einer möglichen Fortsetzung gibt. Auf die Frage, wie sie auf das Angebot einer Neuauflage reagieren würde, antwortete Wolke ohne Umschweife: "Sofort zusagen! Wir arbeiten grad daran." Offiziell beschlossen ist das Projekt damit allerdings noch nicht. Die Grundidee steht aber schon: Alex wäre heute selbst Mutter einer Tochter im Teenageralter. Gemeinsam mit ihrer Serienmutter, die erneut von Maren Kroymann verkörpert werden könnte, würde sie im Zentrum einer Geschichte über drei Frauen aus drei unterschiedlichen Generationen stehen. Für Wolke wäre die Fortsetzung eine Gelegenheit, die einstige Teenagerfigur in einer völlig neuen Lebensphase zu zeigen. Ob und wann das mögliche Projekt tatsächlich umgesetzt wird, ist derzeit aber noch offen.

Noch steckt das Projekt aber in den Kinderschuhen. Bisher werde vor allem darüber gesprochen und geprüft, wie sich das Comeback umsetzen ließe, betont Wolke. Besonders reizvoll findet sie dabei die "Dreierachse" aus Alex, ihrer Mutter und Alex' eigener Tochter – und die großen Generationssprünge zwischen den drei Figuren. Viel Humor verspricht sich die Darstellerin außerdem davon, dass Alex mit ihrem gewohnt scharfen Blick auf die heutige Gesellschaft schaut und frei heraus sagt, was sie darüber denkt. Bei den Fans kommen die Pläne hervorragend an. Auf TikTok überschlagen sich die Kommentare: "JA, ich hab die Serie geliebt, ich liebte die Figur Alex", schreibt ein Nutzer. Ein anderer fordert: "Ja, ich brauche es so dringend! Wo muss ich unterschreiben?" Auch einen Besetzungsvorschlag haben die Zuschauer schon: Sängerin Nina Chuba (28) könnte Alex' Teenagertochter spielen. Viele freuen sich außerdem darauf, Maren wiederzusehen.

Die Comebackpläne kommen nur wenige Monate, nachdem im Netz falsche Meldungen über ein angebliches Karriereende der Schauspielerin die Runde gemacht hatten. Damals hatten sich zahlreiche besorgte Fans über Instagram bei Wolke gemeldet und wissen wollen, warum sie nicht mehr arbeite. Die Schauspielerin stellte daraufhin klar, dass an den Behauptungen nichts dran sei. "Mein Leben & ich" lief von 2001 bis 2009 bei RTL und machte Wolke als rebellische Alex einem breiten Publikum bekannt. An ihrer Seite spielte Maren damals die Mutter der vorlauten Teenagerin – ein Duo, das bei vielen Zuschauern bis heute in Erinnerung geblieben ist, wie die aktuellen Reaktionen im Netz zeigen. In einer Neuauflage könnte diese Dynamik um eine weitere Generation ergänzt werden. Dann wäre Alex nicht mehr nur die schlagfertige Tochter, sondern müsste sich als Mutter selbst mit den Sorgen, Konflikten und Ansichten eines Teenagers auseinandersetzen.

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Getty Images Wolke Hegenbarth bei der Ankunft zum Deutschen Schauspielpreis 2026 im Pullman Berlin Schweizerhof

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Getty Images Maren Kroymann, Schauspielerin

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