Danny Boyle (70) muss um das Finale seiner Zombietrilogie bangen. Die Geschichte für den dritten und letzten Teil von "28 Years Later" ist bereits geschrieben, doch die Finanzierung lässt nach wie vor auf sich warten. Gegenüber Deadline machte der Regisseur jetzt deutlich, dass die Pläne für das Finale keineswegs aufgegeben wurden: "Ja, es gibt einen Plan für einen dritten Teil von '28 Years Later'. Alex Garland hat ein fantastisches Drehbuch geschrieben. Wir müssen das Geld für den Film auftreiben." Die Zurückhaltung dürfte laut Filmstarts vor allem auf das zuständige Studio Sony zurückzuführen sein, das nach den enttäuschenden Kinozahlen der Fortsetzung "28 Years Later 2: The Bone Temple" offenbar noch zögert.

Dabei war die Rückkehr der Kultreihe zunächst vielversprechend verlaufen. Der von Danny Boyle inszenierte Auftakt "28 Years Later" lockte zahlreiche Zuschauer in die Kinos und spielte weltweit rund 151 Millionen Dollar ein, wie Filmstarts berichtet. Für den zweiten Teil übernahm hingegen Nia DaCosta die Regie. "The Bone Temple" konnte allerdings längst nicht an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen und erzielte nur etwa ein Drittel von dessen Einnahmen. Damit blieb der Film sogar hinter den kolportierten Produktionskosten von rund 63 Millionen Dollar zurück. Das schwache Abschneiden scheint nun auch Konsequenzen für die weitere Planung zu haben: Obwohl Sony einen dritten Teil zuvor grundsätzlich bestätigt hatte, ist dessen Umsetzung inzwischen wieder ungewiss.

Danny Boyle hatte sich erst kürzlich noch optimistisch zur Zukunft des Projekts geäußert. Für das Finale ist dabei die Rückkehr von Oscarpreisträger Cillian Murphy (50) geplant. Nach seinem kurzen Auftritt als Jim am Ende von "The Bone Temple" soll die aus "28 Days Later" bekannte Figur im dritten Film wieder deutlich stärker in den Mittelpunkt rücken. "Er hat Lust darauf. Es ist eine fantastische Rolle", schwärmte Boyle nun gegenüber Deadline. "Der dritte Film vollendet diese Geschichte auf wunderschöne, mathematisch perfekte Weise, die den Kreis schließt." Wann und ob tatsächlich die Kameras für das Trilogiefinale rollen, bleibt allerdings weiterhin offen.

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ActionPress/CapitalPictures Filmplakat von Danny Boyles "28 Years Later"

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Getty Images Danny Boyle im Oktober 2022

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