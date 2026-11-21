Jennifer Lawrence (36) hat genug von blauer Farbe: Noch einmal als Gestaltwandlerin Mystique aus den "X-Men"-Filmen vor der Kamera zu stehen, kann sich die Schauspielerin kaum vorstellen. Im Gespräch mit dem Magazin Allure blickt sie nun auf die aufwendige Verwandlung zurück, die für ihre Rolle notwendig war. Eine vergleichbare Erfahrung mit umfangreichen Prothesen und Spezialeffekten kann sie sich kaum noch vorstellen. Ob sie sich erneut einer solchen Prozedur unterziehen würde, beantwortet Jennifer mit deutlichen Worten: "Sag niemals nie, aber verdammt noch mal – auf keinen Fall. Denn du weißt, wie kalt Airbrush ist. Es waren insgesamt sieben Anwendungen und ich bin auch kitzlig." Für den markanten Look saß sie bis zu acht Stunden in der Maske. Die kalte blaue Farbe, das andauernde Kitzeln und der Schlafmangel, der daraus folgte, brachten die Hollywooddarstellerin an ihre Grenzen, wie Watson berichtet.

Dennoch verbindet Jennifer nicht ausschließlich negative Erinnerungen mit der Rolle. Besonders die Stunts hätten ihr großen Spaß bereitet. Als deutlich unangenehmer empfand sie hingegen die aufwendige Körperbemalung. Die stundenlangen Prozeduren waren für die Schauspielerin nicht nur körperlich eine Herausforderung. Auch ihre Geduld und ihre mentale Stärke wurden auf eine harte Probe gestellt. Über die Auswirkungen der überlangen Drehtage erzählt sie Allure: "Ich habe gelernt, wie wenig Schlaf ich vertrage und was mit dem menschlichen Geist passieren kann, wenn man absolut nicht mehr kann." Insgesamt viermal stand Jennifer als Raven Darkhölme alias Mystique vor der Kamera, wie Watson berichtet. Ihren ersten Auftritt in der Rolle hatte sie 2011 in "X-Men: Erste Entscheidung". Danach folgten zwei weitere Filme, bevor sie 2019 in "X-Men: Dark Phoenix" zum bislang letzten Mal als blauhäutige Mutantin zu sehen war.

Doch nicht nur Mystique verlangte Jennifer einiges ab. Auch ein weiterer berühmter Filmlook hinterließ Spuren: Als Katniss Everdeen in den "Die Tribute von Panem"-Filmen musste die eigentlich blonde Schauspielerin stets mit dunklen Haaren auftreten. Perücken kamen kaum infrage, da zahlreiche Szenen Stunts beinhalteten oder im Wasser spielten. Auch das regelmäßige Blondieren für die verschiedenen Produktionen hinterließ deutliche Spuren und strapazierte ihr natürliches Haar erheblich. "Nach den Dreharbeiten habe ich mir die Haare blond gefärbt, wodurch sie richtig kaputtgegangen sind. Schließlich schnitt ich mir alle Haare ab und machte einen Pixie-Cut, damit sie mir eine Perücke aufsetzen mussten", schildert sie gegenüber Allure. Eine Rückkehr zur Kurzhaarfrisur steht für sie inzwischen allerdings nicht mehr zur Debatte: "Ich würde nie wieder einen Pixie tragen. Ich liebe es, meine Frisur zu ändern, mir wird sonst langweilig. Pixies sind aber vom Tisch."

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Getty Images Jennifer Lawrence den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

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Imago Jennifer Lawrence als Raven/Mystique in "X-Men: Dark Phoenix"

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