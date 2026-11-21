Von Trennungsschmerz fehlt bei Katie Price (48) und Lee Andrews jede Spur! Statt sich aus dem Weg zu gehen, lieferten die Nocheheleute in Dubai eine ziemlich heiße Show ab. Wie The Sun berichtet, feierten das britische Model und der Geschäftsmann bis in die frühen Stunden des Samstags im Beachclub February 30. Dort ging es auf der Tanzfläche ordentlich zur Sache, wie Aufnahmen zeigen. Gekleidet in einen glitzernden schwarzen Minirock und ein weißes Top ließ sich Katie vor dem DJ-Pult von ihrem Verflossenen hochheben. Nachdem sie ausgelassen die Hände nach oben gestreckt hatte, umklammerte sie ihn mit ihren Beinen. Erst das Eingreifen eines Securitymitarbeiters beendete die erotische Tanzeinlage. Ob zwischen den beiden etwa wieder die Funken sprühen?

Bei den Anwesenden hinterließ das ausgelassene Treiben offenbar einen bleibenden Eindruck. "Sie hätten in den Flitterwochen sein können. Sie wurden wirklich sehr intim. Man hätte niemals all die Probleme erahnt, die es zwischen ihnen gegeben hat", berichtete ein Partygast gegenüber The Sun. Auch ein anderer Besucher staunte über das Verhalten der TV-Bekanntheit: "Sie war die ganze Nacht in der Bar, dann fingen sie an, sich ungezügelt zu benehmen. Das erregte viel Aufmerksamkeit. Es war ihr egal, wer sie sah." Dass Katie während ihres Aufenthalts in den Emiraten Zeit mit Lee verbringen wollte, hatte sie bereits vor Kurzem in einem Podcast ausgeplaudert. "Ich lasse mir etwas Filler in den Po spritzen, ich lasse etwas in meinem Gesicht machen und ich werde Lee sehen", kündigte die fünffache Mutter an.

Dabei liegt hinter den beiden eine turbulente Liebesgeschichte. Aus einer Onlinebekanntschaft wurde binnen kürzester Zeit eine Ehe: Gerade einmal zehn Tage soll Lee gebraucht haben, um seiner Auserwählten die Frage aller Fragen zu stellen. Bereits im Januar schritt Katie zum vierten Mal vor den Traualtar. Doch statt eines gemeinsamen Lebens folgte im September der große Knall. Angebliche Ungereimtheiten rund um das Vermögen ihres Mannes sollen die Britin dazu bewogen haben, einen Schlussstrich zu ziehen. Besonders bitter: Die Abfuhr erhielt Lee laut The Sun in Form einer WhatsApp-Nachricht. "Ich wurde getäuscht, und du bist nicht der, für den du dich ausgibst. Warum hast du mich angelogen?", konfrontierte ihn Katie damals mit ihren Zweifeln. Die gegen ihn erhobenen Betrugsvorwürfe bestreitet Lee allerdings.

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

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